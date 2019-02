TAP prolonga al menos hasta noviembre la cancelación de la ruta entre Alvedro y Lisboa

TAP Portugal prolonga al menos hasta noviembre la cancelación de la ruta entre Alvedro y Lisboa, que suspendió en octubre y que pretendía reabrir el próximo 31 de marzo. Finalmente, la compañía aérea portuguesa ha decidido "suspender el vuelo también durante el próximo periodo de verano", según indican fuentes de TAP.

La aerolínea revela que la razón por la que no reabrirá por el momento esta conexión entre A Coruña y la capital lusa es que "no ha sido posible garantizar las condiciones operacionales necesarias para retomar la operación", sin más concreción. La ruta fue cancelada el pasado 28 de octubre por la dificultad en la contratación de tripulaciones que ha experimentado White, la firma con la que opera la línea portuguesa desde julio de 2016. La compañía aérea ha lanzado diversas ofertas de empleo y ha llegado a eliminar la restricción de la obligatoriedad de hablar portugués para sus trabajadores, pero continúa arrastrando problemas para contratar más tripulantes. Una situación que no solo afecta a Alvedro, sino también a los aeropuertos de Vigo y Oviedo, que perdieron su enlace a Lisboa al mismo tiempo que A Coruña. Ninguno de los tres volverá a operar este verano.

La compañía detalló que las limitaciones del aeropuerto de Lisboa les han empujado a tomar la decisión de suprimir ciertas conexiones, por el alto volumen de pasajeros del aeródromo Humberto Delgado. Se decantó, sin embargo, por eliminar una ruta en crecimiento ya que la conexión entre Alvedro y Lisboa, que llegó a A Coruña en 2001, había multiplicado por cinco sus viajeros en catorce años, según las estadísticas de AENA. Entre enero y agosto de 2018, la cifra de pasajeros fue de 17.698 viajeros.

En el momento en el que TAP Portugal anunció la cancelación, hace cuatro meses, la compañía aérea aseguró que la conexión con Alvedro se retomaría el 31 de marzo. Los vuelos diarios estaban disponibles para reservar a través de su página web para y había plazas disponibles hasta el próximo octubre. Una búsqueda que actualmente ya no se puede realizar, ya que la aerolínea ha decidido prolongar la cancelación también durante el periodo de verano, que finaliza el 31 de octubre. De momento, TAP Portugal no ha desvelado si tras estos meses recuperará la conexión entre Lisboa y A Coruña.

Con su adiós, aunque todavía no sea definitivo, Alvedro se mantiene con un solo vuelo internacional, el de Londres, y pierde el acceso a otros destinos ya que el aeropuerto de la capital portuguesa actúa como hub, es decir, terminal de enlace. TAP gestiona viajes a casi una veintena de países europeos y otra docena en África. También opera vuelos hacia Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Brasil.