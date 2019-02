Vecinos a la espera del presupuesto

La asociación de vecinos Castrillón-Urbanización Soto Iar ha convocado a las demás entidades de la ciudad a una reunión en la que analizarán "los efectos negativos" que tendrá para cada uno de los barrios que no se aprueben los presupuestos municipales y de las medidas que podrían adoptar para forzar a los grupos que forman la Corporación municipal a que den su sí a las cuentas de 2019.

El Gobierno local llevará su proyecto al pleno del próximo lunes, aunque no ha recabado el apoyo necesario para aprobarlo, así que esta acción no tendrá consecuencias en los vecinos que esperan que se ejecuten las obras comprometidas para este último año de mandato. La reunión está convocada en la sede de la entidad vecinal de O Castrillón hoy a las 20.00 horas. Al día siguiente, en el mismo lugar y hora, la directiva de la asociación mantendrá un encuentro con sus vecinos, para hablar sobre las consecuencias que traerá al barrio que no se apruebe el presupuesto.

Sobre la mesa pondrán proyectos que contaban con que empezasen en 2019 y para los que piden a los grupos de la Corporación el "acuerdo presupuestario", entre ellos, la construcción del complejo deportivo de O Castrillón o la remodelación de la plaza de la Concordia para contar con un nuevo parque infantil, también la mejora del alumbrado en el barrio y la reforma de los caminos escolares, así como la rehabilitación de la plaza de la calle José María Hernansáez.

El presidente de la entidad convocante, Ramiro Otero, espera que, de esta reunión, salga "un posicionamiento conjunto" de las asociaciones vecinales para empujar a los grupos municipales a aprobar las cuentas de 2019. El primer interpelado en este debate es, sin duda, el PSOE, ya que sus votos fueron determinantes tanto para la investidura del alcalde, Xulio Ferreiro, como para la aprobación de los presupuestos de 2016 y 2018. Los de 2017 se aprobaron automáticamente tras haberse sometido el regidor municipal a una cuestión de confianza y no presentar la oposición una alternativa a su gobierno.

El PSOE anunció que dirá que no a las cuentas que presentará Marea Atlántica el próximo lunes en el pleno, aunque la portavoz socialista en el Concello, Yoya Neira, adelantó ayer que el PSOE votará que sí a los cambios de presupuesto que sean necesarios para realizar proyectos urgentes y para pagar a las entidades que prestan sus servicios en la ciudad.

"Es muy irresponsable por parte del Gobierno local dilatar de esta manera los plazos. Saben que el modificativo de crédito necesario para el pago a entidades y para concluir los proyectos más urgentes contará con el visto bueno del grupo municipal socialista, no tienen más que presentarlo para desbloquear la situación", dijo ayer la portavoz del PSOE. La candidata socialista a la Alcaldía, Inés Rey, tildó ayer de "electoralista y poco serio" el presupuesto confeccionado por Marea Atlántica.

El alcalde, Xulio Ferreiro, afeó ayer al partido su proceder en este tema. "Cuando no se entabla ningún tipo de negociación es difícil ceder. Hace meses que le dije al PSOE que nos dijesen qué querían de los presupuestos para que nosotros lo incluyésemos, no tuvimos ninguna propuesta, ninguna, y, cuando digo ninguna es ninguna, por lo que no hubo una negociación más allá de una primera fase en la que se nos dijo que no nos preocupásemos, que se iban a aprobar y que iban a incluir algún proyecto y que no íbamos a tener ningún problema, hasta un determinado momento en el que se cambia de opinión".

El presidente de la asociación vecinal de Os Castros, Paulo Sexto, denunció ayer la falta de acuerdo político para la aprobación de los presupuestos e instó a los miembros de la Corporación a "llegar a acuerdos" para poder sacar adelante los proyectos comprometidos, si no es con el presupuesto completo, sí con modificaciones del documento prorrogado, para poder cobrar las ayudas municipales y también para realizar las obras y proyectos comprometidos. "Que no haya presupuestos es una mala noticia para todos", dijo ayer Sexto, que está de acuerdo con Otero en que las asociaciones necesitan hacerse fuertes para solicitar que se cumplan las promesas a sus barrios.