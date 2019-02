Interior oferta menos plazas para el 091 que las jubilaciones de 2018

El SUP denuncia que la falta de personal dificulta su labor

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que las plazas que prevé convocar el Ministerio del Interior, según el borrador del Concurso General de Méritos de la Policía Nacional, no cubren las necesidades de personal en la ciudad y ni suplen las jubilaciones del año pasado. "En 2018 hubo doce jubilaciones en A Coruña y solo prevé sacar diez plazas. El personal que asciende ya deja de trabajar en la ciudad, porque tiene que ir a hacer los cursos de formación. Cuentan en la estadística como personal de A Coruña, pero están en Ávila, en la academia", explica la secretaria general del SUP en la ciudad, Sandra Castro. Consultada por este diario, la Delegación del Gobierno no se pronunció sobre esta denuncia.

El SUP apunta que, "año tras año", la Policía Nacional "pierde efectivos", no solo por jubilaciones y por que no se cubren los puestos que quedan vacantes, sino también porque los policías que se quedan en la ciudad, muchas veces, tienen que coger bajas, por la sobrecarga de trabajo que sufren. "Los compañeros lo damos todo cuando nos ponemos el uniforme o cuando nos sentamos en nuestro puesto de trabajo pero, muchas veces, el volumen es tal que no conseguimos hacerlo todo", explica Castro, que hace hincapié en que ya los propios ciudadanos comparten en sus redes sociales la falta de personal de la que adolece el 091 en la ciudad y las dificultades que tienen como usuarios para poner una denuncia.

El sindicato se queja de que la convocatoria del Ministerio del Interior solo prevé cubrir diez de las 159 vacantes de policías que hay en A Coruña y, para cambiarlo, presentará alegaciones. "La falta de personal nos lleva a tener menos efectivos para la prevención, ralentiza las investigaciones, aumenta el tiempo de reacción ante un requerimiento a la sala del 091, aumenta también el tiempo de espera en las oficinas de denuncias y hace que se ponga en riesgo, en ocasiones, la integridad física de los ciudadanos y de los agentes", explica Castro, que demanda más personal para la comisaría coruñesa, que ha sufrido ya el recorte de sus servicios a los vecinos, como, por ejemplo, que se cierre la oficina de denuncias de los jardines de Méndez Núñez por las noches, los festivos, y los fines de semana y que solo abra la de Lonzas.

En esta situación, el SUP reclama también más alumnos de prácticas ya que, aunque no pueden ejercer todas las funciones, sí que les permite tener más presencia policial en la calle, ya que pueden acompañar en coches radiopatrulla a agentes experimentados.

Para este año, Interior prevé convocar tres plazas de subinspector, tres de oficial y cuatro de agentes de policía. Diez plazas que consideran insuficientes ya que, por ejemplo, los subinspectores tienen que hacer unas labores de formación durante dos años y por las que, en ese periodo, no están en la ciudad atendiendo a los vecinos.