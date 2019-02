La izquierda mantiene una mayoría holgada para gobernar a tres meses de las elecciones

A tres meses de las elecciones, los números aún salen para la izquierda en A Coruña pero siempre con acuerdos. Tras cuatro años de Gobierno, Marea Atlántica, que bajaría uno o dos concejales, y el PSOE, la única de las tres primeras fuerzas del Concello que mantendría o subiría escaños después de tocar fondo en 2015, podrían formar un gobierno de coalición. El Partido Popular bajaría y no le darían las cuentas para sumar una mayoría suficiente con Ciudadanos, que podría obtener entre uno y tres ediles pero que tiene pendiente presentar candidato. El BNG apunta a doblar su escaño. Es la estimación de voto de una encuesta encargada por Marea Atlántica a la consultora Edesga y realizada entre el 15 y el 25 de enero a 800 personas de diferente edad, sexo y barrio, que dibuja unas elecciones de mayo abiertas, atomizadas y con un 33% de indecisos que decantarán el resultado.

La estimación de voto muestra a tres fuerzas que llegan casi juntas a la meta. Marea Atlántica acusa el desgaste del mandato en minoría pero más sufre el Partido Popular y la apuesta de Alberto Núñez Feijóo para la Alcaldía, la exconselleira Beatriz Mato, quienes a un trimestre de la cita con las urnas todavía no son capaces de capitalizar la oposición al Gobierno municipal. Los populares no solo no remontan la caída de cuatro concejales de Carlos Negreira sino que descienden después de dos años convulsos y con Ciudadanos y Vox detrás de sus votantes.

La encuesta otorga a Marea Atlántica un 23,8% de los votos, solo dos décimas por encima del Partido Popular. Con escaso margen, por 28 sufragios, se había impuesto el equipo de Carlos Negreira a los de Xulio Ferreiro hace cuatro años. La diferencia a las puertas de unos nuevos comicios es que ambos se dejan muchos apoyos y siete puntos por el camino. En 2015, habían convencido a casi un 31% de los electores. En la proyección de escaños del informe, Marea Atlántica contendría la bajada mejor que el PP: la cocina del sondeo le da 8-9 a Marea y 7-8 al Partido Popular de A Coruña.

Las peores previsiones para el PP de Beatriz Mato coinciden en número de ediles con las mejores previsiones para el PSOE que lidera la abogada coruñesa Inés Rey, cuya proyección es de 6-7 ediles. La curva de los socialistas, en caída libre desde 2004, es capaz al fin de invertirse, aunque no lo suficiente para dejar de ser la tercera fuerza tras el sorpasso de Marea en la anterior convocatoria. Sin embargo, tiene una estimación de voto del 22,4%, cuando en 2018 únicamente consiguió atraer a un 18,34% del electorado coruñés. El PSOE coruñés está pendiente de confeccionar su lista, que tendrá que superar los delicados equilibrios entre familias socialistas tras unas primarias muy competidas.

Según la encuesta encargada por Marea Atlántica, la Corporación tendría al menos un grupo más. Ciudadanos irrumpe con una estimación de voto similar a la del BNG: un 8,7% y un 8,5% respectivamente. El partido naranja no ha puesto todavía cara a sus carteles electorales y es el catedrático José María Paz Gago el único nombre que ha salido a la luz, eso sí, descartado ya por la dirección de Ciudadanos por el rechazo interno que ha suscitado su figura. De 1 a 3 concejales le otorga el sondeo y de 1 a 2 al BNG, que presenta a Francisco Jorquera como candidato a regidor acompañado de su única voz en el mandato que expira, Avia Veira. En 2015 se quedó a solo 485 votos de tener un segundo edil.

La encuesta realizada por Edesga augura que uno de cada diez votos irá a otros partidos, un saco en el que están, principalmente, Alternativa dos Veciños, cuyo aspirante es el exsocialista Pedro Armas, Pacma y Vox, que anunció en enero que presentará candidatura en A Coruña.

La intención de voto -el resultado directo de la encuesta sin aplicar modelos de corrección para proyectar los resultados del sondeo- otorga un paisaje ligeramente diferente, aunque con un denominador común, las tres principales fuerzas se mueven en dos puntos de diferencia. Lo más destacado, que un 33,2% aún no sabe a quien votar. Un 13,4 % de los encuestados, además, avanza que no tiene intención de levantarse el último domingo de mayo para ir a su colegio electoral.

Es el Partido Popular de A Coruña el que cosecha más apoyos en bruto, un 12,9%, cuatro décimas por encima de Marea Atlántica. Siguen mirando por el retrovisor a los socialistas. Un 10,9% de los encuestados dijo que le daría su apoyo si las elecciones se celebrasen al día siguiente de ser encuestados. Los nacionalistas se mantienen por encima en intención de voto de Ciudadanos, con un 5,3 y un 4,4%. El resto de fuerzas suman un 3,8% del total de personas a las que se interrogó.