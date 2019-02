"No se trata de replicar Silicon Valley al 100% sino trasladar aquí las experiencias positivas"

Los ingenieros informáticos son la base de las empresas que forman el sector TIC. El presidente del colegio que reúne a estos profesionales apoya el proyecto, que el Clúster TIC y la Universidade da Coruña ubican en Pedralonga, para que se promuevan sinergias entre las compañías y la institución educativa. Fernando Suárez resta importancia a la ubicación de la llamada Ciudad de las TIC, pero sí que considera que Galicia puede ser un referente del sector si cuenta con un espacio de este tipo. Subraya que se puede mirar hacia Silicon Valley, pero no copiando al 100% el modelo sino imitando lo mejor del mismo

- ¿Es positivo el proyecto de la Ciudad de las TIC?

-Sin duda. Uno de los problemas que tenemos en el sector es encontrar espacios donde ubicar estas empresas, para que se establezcan, y que estos espacios sean comunes, los compartan empresas y universidades. Al final, estas sinergias son fundamentales. El sector tecnológico, con respecto a lo que era el entorno productivo antiguo, de los siglos XIX y XX, está basado en el talento y este tiene un componente fundamental, que es que lo puedes compartir y que es inagotable. Además, cuanto más se comparta, más va a fluir. El que esté congregado en sitios específicos, que se creen sinergias, que haya inquietudes comunes y fomentar esa innovación, es positivo.

- ¿Es necesario un punto de encuentro para empresas, universidades y administración?

- Sí. Muchas veces se habla de hacer un Silicon Valley español. Es un entorno en el que todas las empresas son de base tecnológica y hay una gran universidad al lado, formando profesionales. No se trata de replicar el modelo al 100% pero sí ver lo que podemos sacar de experiencias positivas y trasladarlas a nuestro entorno.

- ¿Es A Coruña el lugar idóneo para el proyecto?

-No es tan importante ni crítico el sitio, siempre y cuando se busquen esas sinergias. A Coruña tiene una universidad, la que más volumen de egresados tiene año tras año, es una de las ciudades donde más empresas de base tecnológica existen a día de hoy y, por tanto, dotarlas de un espacio para buscar las sinergias que decía, creo que es muy positivo.

- ¿Cómo definiría el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)?

-Es un sector que desarrolla productos o servicios de base tecnológica que se aplican a prácticamente cualquier ámbito de la sociedad. No veamos los productos TIC como algo de ciencia ficción sino como tecnologías que están presentes en nuestro día a día, cuando utilizamos un smartphone, herramientas colaborativas o una red social, pero se aplican a otros muchos sectores como la educación, la sanidad, las finanzas o el ocio. Es un sector que está en pleno auge, en crecimiento y que marcará el futuro.

- ¿Cuál es la situación del sector en Galicia?

-Es relativamente buena. En primer lugar, las tres universidades forman y emanan profesionales de alto prestigio, reconocidos tanto a nivel gallego como fuera de Galicia. Y también tenemos empresas punteras en el sector tecnológico, que prestan servicios a nivel internacional o en proceso de internacionalización. Y tenemos una administración que también es puntera en el desarrollo de servicios tecnológicos en la administración electrónica y en las relaciones con los ciudadanos. Podemos decir que se aúnan los distintos factores y hay un caldo de cultivo para que Galicia sea una referencia.

- ¿Los ingenieros informáticos son los profesionales más importantes en este sector?

-La informática es la base, pero hay unas profesiones que podemos definir como afines, sobre todo en tecnologías más emergentes, como los matemáticos, por el big data, o los físicos. Y también se está potenciando mucho la FP con base tecnológica porque son perfiles que demandan las empresas.

- ¿Existe paro en la profesión?

-No. Tenemos una demanda no satisfecha de puestos. No somos capaces de emanar los profesionales necesarios para todos estos puestos que se están generando en el sector. No es algo que pase solamente en Galicia o España. A nivel europeo se estima que en un par de años, en 2020, habrá cerca de un millón de puestos no cubiertos en el ámbito de las TIC y no solo de ingenieros informáticos, sino de todo tipo. En este sentido, gozamos de buena salud. Tenemos pleno empleo, superamos bastante bien la crisis, pero es cierto que en unos niveles salariales que están lejos de los que tienen otros países, por lo que también estamos luchando desde el Colegio para mejorar estas condiciones laborales.

- ¿Los ingenieros informáticos trabajan, mayoritariamente, en el sector TIC en Galicia?

-Sí, es muy amplio y presta servicios a otros muchos sectores. Por ejemplo, en Galicia el sector textil, uno de los tradicionales, tiene un gran componente TIC y el sector de la automoción, que también es de los más fuertes, también tiene un componente tecnológico importante. Estas empresas tecnológicas están surtiendo de servicios y soluciones a otros muchos ámbitos y es donde se emplean la mayor parte de profesionales. Pero no todos, porque a día de hoy cualquier empresa necesita profesionales del sector tecnológico.

- ¿Se notó emigración durante la crisis en la profesión?

-Es un sector que ha tenido y que aún tiene bastante emigración. Es un sector básico para el progreso económico y social y por lo tanto es importante que todas estas personas que estamos formando a nivel público, en nuestra comunidad, las podamos retener para que sean productivos aquí en Galicia.

- ¿Dónde hay mayor concentración sector TIC?

-Está polarizado en el Eje Atlántico: A Coruña, Santiago y Vigo, donde hay más industrias y más administración, y hay, por tanto, más número de empresas.