El Concello convoca por concurso catorce de las treinta jefaturas de servicio municipales

El Concello abre concursos específicos para 14 de las 30 jefaturas de servicio que hay en el organigrama municipal. La convocatoria salió publicada ayer en el BOP e incluye cargos que están ocupados temporalmente, en comisión de servicios más allá de un año o en adscripción provisional, y algunos cuyo nombramiento, realizado por el Gobierno anterior o el actual, fue anulado por la justicia por haberse hecho a dedo, por libre designación sin la justificación adecuada.

El procedimiento es independiente a la primera fase del macro concurso interno de traslados, que ya está en marcha y que pretende la adscripción definitiva a los puestos de rango inferior. Pero sí va asociado a la segunda fase, la que afecta a los puestos de mayor nivel. Por ejemplo, si algún alto funcionario gana una de las jefaturas de servicio ahora convocadas, dejará su vacante para el concurso ordinario.

Las jefaturas de servicio que salieron ayer a concurso son las de Emprego, Contratación, Bibliotecas, Medio Ambiente, Igualdade e Diversidade, Museos, Edificación, Mobilidade Urbana, Interior, Edificación, Innovación, Xestión Tributaria, Rehabilitación e Vivenda e Informática. No se trata de un "concurso ordinario", como el que se ha convocado de manera general y cuya primera lista de admitidos saldrá publicada en breve, sino que recibe la denominación de "concurso específico".

La Lei do Emprego Público de Galicia de 2015 regula tres tipos de provisión: el concurso ordinario, el concurso específico y la libre designación. La libre designación tiene el mayor grado de arbitrariedad. Se tiene que abrir una convocatoria pública pero la elección en base a los méritos de los aspirantes queda a elección del órgano competente. En el caso del Concello, la Justicia ha dicho no a esta provisión de puestos de servicio a dedo de manera generalizada sin justificación.

Tras la denuncia de un grupo de altos funcionarios, agrupados en la asociación Asteco, anuló el nombramiento de 12 altos cargos del Gobierno del PP (11 jefaturas de servicio y una de departamento) y otros tres firmados por el actual Ejecutivo municipal (uno con el mismo puesto que la lista del PP). De las 13 jefaturas de servicio cuestionadas por los tribunales, siete forman parte de la convocatoria de ayer, a las que se añaden otras siete más.

Las plazas convocadas ahora no son por libre designación sino por un "concurso específico", un tipo de convocatoria inédita en el Concello de A Coruña, y sin muchos referentes para elaborar las bases, según fuentes del sindicato mayoritario, CSIF. No es como un concurso ordinario pero se queda a medio camino, al pedirle a los aspirantes, además de una valoración de méritos generales y específicos para el puesto, algún tipo de prueba práctica, en esta convocatoria, una memoria y su defensa. En la misma línea, la Xunta ultima un decreto para regularlo a nivel autonómico y aplicarlo a sus jefes de servicio, hasta ahora de libre designación. El puesto no es definitivo, a los cinco años se someterá a evaluación el empeño del funcionario y su nombramiento puede ser revocado. En el caso de la libre designación, el cese es arbitrario, lo que en la práctica hace que quede sometido a cambios políticos.

La ley abre la puerta a que alguna jefatura de servicios pueda elegirse por libre designación, previa inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo, que en A Coruña se aprobó en 2017. Son puestos que, en teoría, tienen características específicas y que hay que justificar. Así se han convocado en los últimos meses las de Gabinete de Alcaldía, Asesoría jurídica, Presupuestos, Intervención, Infraestructuras y Acción Social. Una de las que resta por convocar por libre designación es, precisamente, la jefatura de Personal. También la de Participación. En los concursos específicos, queda pendiente, por ejemplo, Cultura.

Por otro lado, siete de las jefaturas convocadas, por libre designación o concurso, también fueron anuladas por la reciente sentencia, tras denuncia de la CIG contra el mantenimiento de comisiones de servicio más allá de dos años en todo el organigrama municipal, unos 160 puestos en el momento del fallo. No todas quedan solucionadas, como Cultura y Xustiza Social.