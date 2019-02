La cantante Alba Reche, segunda clasificada en Operación Triunfo 2018 firmó ayer en El Corte Inglés de Cuatro Caminos ejemplares de su disco Sus Canciones, que recoge todos los temas interpretados en sus galas y que se ha convertido ya en un éxito de ventas gracias a temas como su versión de She used to be mine, de Sara Bareilles. Reche fue aclamada ayer por numerosos seguidores coruñeses.