Dos mapas de obras para dos mandatos

El visor de las obras realizadas, en ejecución o proyectadas en la ciudad desde la entrada en María Pita de Marea cuenta con 429 actuaciones terminadas, 36 iniciadas sin finalizar, y 89 en fase previa. Así figura en esta herramienta de la web de la Concellería de Rexeneración Urbana, que ha actualizado el mapa de intervenciones urbanas que presentó el PP dentro del programa Smart City al final del mandato pasado. Se han retirado del gráfico las obras del anterior Ejecutivo e incorporado las iniciadas a partir de junio de 2015, tras el acceso de Xulio Ferreiro a la Alcaldía. En total, son 554 planes, no todos en el mismo estado.

El anterior Gobierno local, con el PP en la Alcaldía, había publicado además una memoria de las obras realizadas entre 2011 y 2015. En el informe aparecían en el color verde de intervenciones rematadas 294 proyectos, en el naranja de trabajos en ejecución estaban 51 obras y, en el azul de contratación, 20. En total, 320 actuaciones -con presupuestos que iban desde los 15.000 euros hasta los 42 millones en los que se adjudicó la urbanización del parque ofimático, sin finalizar-.

El PP dio a conocer esta herramienta -en la que se ubican en un mapa interactivo las obras realizadas para que los vecinos puedan consultar su estado- en una exposición dedicada al plan Smart City, que la junta electoral acabó cerrando por considerar que su contenido era electoralista. Su inauguración se realizó un día antes de la publicación en el BOE de la convocatoria de las elecciones municipales.

Algunas de las obras que aparecían en el mapa táctil del PP y en su memoria de Gobierno son viejas conocidas de los vecinos. Estaba, por ejemplo, el complejo polideportivo con piscina de O Castrillón. Mercartabria (Gadisa) construyó el edificio y el supermercado pero el contrato no incluía su interior. Casi cuatro años después, sigue esperando a que se abran sus puertas. A pesar de los años, no ha conseguido cambiar de color .

Actualmente, está pendiente de que el Concello cuente con una partida económica para ejecutar los últimos trabajos, bien por la vía de la aprobación del presupuesto, como defiende Marea, bien a través de un cambio en las cuentas del año pasado, ya que esta maniobra contable, a diferencia del proyecto de presupuestos, contaría con el visto bueno del PSOE, que ya ha anunciado que votaría a favor de una propuesta en este sentido.

El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, explicó ayer que al mapa le faltan todavía algunas obras en fase de ejecución, aunque aseguró que el trabajo se irá completando con el paso de los días, ya que, sobre la foto de la ciudad, hay información de cada una de las intervenciones, divididas en tres categorías: espacio público (círculo), sostenibilidad (triángulo) y edificación (cuadrado) y, en cada una de ellas, más o menos color, según estén rematadas o en proceso.

"Es una manera de rendir cuentas a los vecinos, para que vean en qué se invierte el dinero y también el reparto que se hace", explicó ayer el concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, que defendió que era "equitativo" y que no había barrios en los que no se realizasen intervenciones frente a otros que se llevasen gran parte de las inversiones. El mapa está dividido en los distritos que propone el Gobierno local como nueva división de la ciudad.

En naranja, en fase de ejecución, estaba en la memoria del PP, la reparación de la cubierta de Riazor, una obra que, con la llegada de la Marea Atlántica a María Pita, fue replanteada, ya que Dragados, la empresa a la que se le adjudicó la obra, renunció a ella por asegurar que no podía hacer todo lo que se le pedía por el importe aprobado. Con un nuevo proyecto y un presupuesto multiplicado, las obras se realizaron durante este mandato.

Sin novedades en el mapa municipal está el mercado de Santa Lucía, cuya señal aparece ligada a una remodelación del edificio, a la incorporación de un centro cívico y a la ampliación del espacio público del entorno. El Concello aseguró que seguiría adelante con el plan a pesar de la falta de acuerdo con la Xunta por el centro de salud.

La remodelación de la plaza de Recife, que estaba en el color azul de los proyectos pendientes del PP y se anunció dos meses antes de las elecciones de 2015, se llegó a licitar por 1,7 millones. El proyecto fue revisado y se ejecutó con Marea, una reforma que todavía está en sus fases finales con la intervención en el parque infantil y la humanización del entorno.

En proyecto estaba la reforma del antiguo Remanso en la memoria 2011-2015 y en el mismo estado sigue en el visor actual. Y es que la idea del quiosco cívico del PP, que llegó a adjudicar la obra pero no a realizarla, no fue heredada por Marea Atlántica, que decidió apostar por una remodelación más modesta para unirlo a la red de espacios TEU de uso ciudadano. El presupuesto reservado a esta actuación, que precisaba de un cambio en el plan general y del visto bueno de Patrimonio, es de 423.000 euros, un millón menos de la partida que preveían invertir los populares. El proyecto fue presentado pero la obra no ha salido a concurso. Varela explicó que, algunas de las obras que están marcadas en el mapa y que todavía no están realizadas, están pendientes de encontrar financiación o que están en un estado embrionario de estudio.