¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Exit celebra sus diez años en Mardi Gras

22.00 horas. El grupo Exit celebra su década como banda residente en Mardi Gras con un concierto especial. El precio de la entrada oscila entre los 6 (anticipada) y 9 euros (taquilla).

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►Concierto de Soultrack y Mojo Experience

22.30 h. Las formaciones ofrecen una actuación marcada por las influencias del blues y el soul de los 70, en la que sonarán versiones de artistas como Stevie Wonder y The Temptations.

Garufa Club

Riazor, 5

►La Real Filharmonía toca con Cristina Branco

20.30 horas. La cantante portuguesa rinde homenaje al fado junto a la Real Filharmonía de Galicia, con la que interpretará temas tradicionales bajo la batuta de Pedro Neves.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

►Presentación de un libro sobre Valcarce

20.00 h. Pilar García, Xosé Ramón Cendán, Felipe Senén y Xácome Santos presentan la obra Moncho Valcarce, un dos inesquecibles, en la que se da a conocer su cara más personal.

Portas Ártabras

Sinagoga, 22

►Charla sobre patrimonio marítimo gallego

19.30 horas. Las actividades de Tribuna Pública continúan con la conferencia O patrimonio marítimo e fluvial galego: por que conservalo?, impartida por Víctor Fernández.

Plaza de la Fábrica de Tabacos

►El feminicidio, a debate con Carme Adán

19.30 horas. La librería Berbiriana organiza un coloquio en torno al último ensayo de Carme Adán Feminicidio. Unha nova orde patriarcal en tempos de submisión.

Berbiriana

Santiago, 7

►Inauguración de una muestra de Gabi Carrera

20.00 horas. El local inaugura una exposición del artista Gabi Carrera, que reunirá hasta el próximo 2 de marzo una selección de su escultura y su pintura más reciente.

Cosme&Son

Pardo Bazán, 4

►Proyección de un filme sobre poesía gallega

20.00 h. El servicio de Normalización Lingüística proyecta el filme de Carlos Lorenzo Vértice de versos, sobre la situación de la poesía gallega. Tras el visionado, tendrá lugar un coloquio.

Centro Ágora

Lugar da Gramela, 17

►Encuentro con Diana Varela

La escritora gallega expone en el local de la editorial Medulia los entresijos de su poemario Non, amor.

19.00 horas



Sábado

►Albert Pla retrata el temor en 'Miedo'

El artista representa en el Rosalía Miedo, un espectáculo que pone el foco en los temores de las distintas etapas de la vida.

20.30 horas

►Actuación de Juancho Marqués

El músico comparte, de la mano del ciclo Vibra Mahou, las canciones de su disco Cierre en la Sala Pantalán.

21.30 horas

►Segunda edición de 'Cantos de taberna'

Os Sobraos, Os Tabernos y A Rexouba actúan en el centro social Sagrada Familia.

20.00 horas

►Directo de Echo & The Bunnymen

El grupo británico repasa su carrera con The Stars, the ocean & the moon en Pelícano.

22.30 horas



Domingo

►Espectáculo de Jorge Javier Vázquez

El presentador lleva al Palacio de la Ópera su musical Grandes éxitos, en el que recorre canciones icónicas de la historia.

20.00 horas