¿Qué hacer hoy en A Coruña? | Agenda de ocio del 16 de febrero de 2019

16.00 horas. El gestor cultural Javier Trigales presenta en Cantones Cines el documental Trinta Lumes, de la realizadora gallega Diana Toucedo, que habla de la despoblación de O Courel.

18.00 horas. Los más pequeños de la casa tienen hoy una cita con el cine en el CGAI con la proyección de la película Los Muppets, con los teleñecos como protagonistas.

20.00 horas. Cantos de Taberna llega a su segunda edición con los grupos Os Sobrados, de Bergondo, Os taberNos, de San Pedro de Nós y el grupo A Rexouba.

20.30 horas. Albert Pla presenta "un espectáculo multimedia de poética sorprendente" en el Rosalía acompañado por Raúl Refree, Mondongo y Nueveojos.

21.30 horas. La Gira Noroeste Vibra Mahou trae a la sala Pantalán al artista madrileño Juancho Marqués, que presenta su último disco bajo el título Cierre.

22.00 horas. La banda Exit cumple una década solo los escenarios y lo hace con un concierto en la sala Mardi Gras en el que compartirán sonido con cuatro bandas y cuatro músicos más.

22.00 horas. Garrafunk, Twonights y Elman ofrecen concierto esta noche en el Garufa Club con sus propuestas entre rock californiano y funk bailable.

23.00 horas. La histórica banda británica Echo & The Bunnymen llega a la sala Pelícano para mostrar su nuevo disco The Stars, The Ocean & The Moon.