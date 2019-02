El Consultivo exime al Concello de pagar por la muerte de una mujer tras una caída

El Consello Consultivo rechaza que el Concello tenga que indemnizar a la familia de una mujer que falleció en junio de 2017 tras caerse, dos meses antes, mientras subía las escaleras de la calle Marqués de Cerralbo. Los parientes de la víctima alegaban que la estructura no tenía pasamanos y solicitaban un pago de alrededor de 70.000 euros. En su escrito destacaban que las numerosas terrazas de la calle Troncoso habían provocado dificultades a la ambulancia del 061 para acceder al lugar donde se encontraba la mujer accidentada, una situación que denunciaron varios vecinos de la zona en aquel momento.

El órgano autonómico resalta que, aunque es cierto que no existía un asidero lateral en las escaleras, sí que había uno central en la fecha de los hechos y añade que, por declaraciones de la hermana de la fallecida, ambas iban "agarradas del brazo". Además, el documento apostilla que la mujer vivía a pocos metros del lugar por lo que "las características de esta vía no le podían ser desconocidas". De los informes recabados por el Consello se desprende que no existía en la escalera "defectos de mantenimiento o algún obstáculo de difícil percepción para los viandantes".

Por último, el Consultivo advierte de que la documentación forense apunta como causa de la muerte una patología cardiaca, aunque el médico reconoce también que "el traumatismo o las complicaciones pudieron agravar o descompensar" esa condición.

Cuatro familiares de la mujer -hermana y sobrinos- presentaron ante el Ayuntamiento en junio de 2018, un año después de su fallecimiento, la reclamación de responsabilidad patrimonial que fue finalmente desestimada en octubre de ese mismo año. Ahora, el Consello Consultivo da la razón al Concello en que no hay una relación causal entre la caída y un "incumplimiento por parte de la administración responsable del vial público y del estándar de seguridad exigible".