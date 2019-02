En memoria de la reina del soul

Le cantó a la libertad, al amor y a los sueños y, tras su fallecimiento el pasado mes de agosto, fueron muchos los que recogieron su testigo con la idea de honrarla. Aretha Franklin, popularmente conocida como Lady Soul, tiene hoy a un buen puñado de grupos tributo dispuestos a mantener viva su llama. El último en presentarse es el ideado por la artista de jazz Sara Lorenzo, bajo el nombre de Freedom. The very best of Aretha Franklin. La formación, integrada por once músicos y con Noelia Santos como voz principal, debutará este viernes en Garufa Club con una selección de los mejores éxitos de la cantante.

El concierto será a las 22.30 horas y contará con los coros de Ángeles Dorrio, Irene Añón y la propia Lorenzo. Los músicos son: Pablo Añón, Santi González, Nicolau Rodríguez, Iago Mouriño, Alejandro Artalejo, Octavio Vargas y Samuel Pérez. La intérprete comenzaba a gestar la idea en la primavera de 2018 y ponía en marcha una maquinaria a la que sorprendió la despedida de la artista. "Cuando murió nos quedamos planchadas, porque no queríamos ese rollo oportunista que se da cuando fallece alguien y empiezan a hacerse tributos. Pero no pudimos estrenarlo antes", lamenta Dorrio, que asegura que con Freedom han tratado de "ir un paso más allá" de un espectáculo al uso.

Coreografías pensadas para "rememorar" el espíritu de los 60 y 70, y temas "menos conocidos" junto a éxitos como Think y Respect son la propuesta del grupo, que nace con vocación de durabilidad. La banda aguarda poder seguir reviviendo la voz de la "pionera", cuyas melodías, afirma, quedarán como marca indeleble en la historia musical.