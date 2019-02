Carnaval A Coruña 2019: Un cartel sin polémica

Bea Lema (A Coruña, 1985) es la autora del cartel del Carnaval 2019, que este año elude cualquier tipo de controversia que pueda causar ofensas a algún ciudadano, como ocurrió en 2017 debido al dibujo, obra de Alberto Guitián, de un hombre disfrazado de Papa en un papamóvil de cartón con una copa de vino en una mano y la nariz y las mejillas sonrosadas. El cartel de Lema, primera mujer ganadora del premio Banda Deseñada Castelao, no tiene alusiones religiosas y opta por situar a casi una veintena de personajes disfrazados (varios con motivos animales) en una calle, de noche, con la Torre de Hércules al fondo.

"El Carnaval es una fiesta irreverente y no tiene sentido lo que ocurrió hace dos años, cuando el dibujo se tomó como una ofensa. Yo he preferido captar el espíritu festivo del Entroido en plena calle y en un ambiente permisivo. Me gustan mucho las máscaras y la idea del travestismos y los choqueiros", explica Lema, que ha recibido el encargo del Concello.

Los motivos religiosos volvieron a estar presentes en el cartel del año pasado, creado por María Álvarez Hortas, Yupiyeyo, en el que se podía ver junto a una viuda un cardenal, de nuevo, con la nariz roja. Un año antes, la presidenta de la Asociación de Viudas de Lugo, Aurora Carro, interpuso una denuncia contra el Gobierno local por la imagen del hombre disfrazado de Papa y el juzgado citó al edil de Culturas, José Manuel Sande, a declarar como investigado por ofensa al sentimiento religioso. El juzgado archivó la causa tras interrogar al concejal. Este año la imagen no da pie a conflictos parecidos.