¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Continúan los actos de Tribuna Pública

19.30 horas. Las actividades de Tribuna Pública continúan con una tarde de cine, en la que se proyectarán los filmes El andamio y 50 años en el andamio.

Plaza de la Fábrica de Tabacos

►Encuentro con Antonio Manuel Fraga

19.30 h. El autor presenta su obra O bestiario científico de Anxos Nogueirosa, ganador del I Premio María Victoria Moreno. En el acto, estará acompañado por el ilustrador Víctor Rivas.

Berbiriana

Santiago, 7

►Felipe Senén rememora el origen del Entroido

20.00 horas. El arqueólogo Felipe Senén aborda los diversos elementos del Carnaval gallego en la conferencia Oríxenes e orixinalidade do entroido en Galicia.

Portas Ártabras

Sinagoga, 22

►Vicente Bellón presenta su novela

20.00 horas. El escritor visita la librería Arenas para compartir los detalles de su nueva novela, Guerreros de la calle, protagonizada por un grupo de delincuentes juveniles.

Arenas

Cantón Pequeño, 25

►Sesión de microteatro en La Tuerka Films

La Tuerka Films ofrece una jornada de microteatro, en la que se representarán las piezas Limbo y 18 de noviembre en dos pases a las 20.00 y 21.00 horas.

La Tuerka Films

Plá y Cancela, 49

►Homenaje a Aretha Franklin con Freedom

22.30 horas. El grupo Freedom. The very best of Aretha Franklin rinde homenaje a la cantante de soul con un concierto de versiones de éxitos como Think y Respect.

Garufa Club

Riazor, 5

►Frank de Vuyst dirige a la Banda Municipal

20.00 horas. El director belga Frank de Vuyst se pone al frente de la Banda Municipal de Música, que interpretará piezas de autores como Kevin Houben y Aram Kahchaturian.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

►Coloquio sobre la artista Norma Miller

22.00 horas. La traductora Karen Campos McCormack repasa la vida de la coreógrafa y bailarina en la presentación del libro La reina del swing: las memorias de Norma Miller.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8



Sábado

►'Show' de Flo, José Mota y Segura

Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura llevan al Palacio de la Ópera su espectáculo Dos tontos y yo.

18.30 y 21.30 horas

►Concierto de Izal en el Coliseum

El grupo madrileño toca en directo las canciones de su nuevo trabajo discográfico, Autoterapia.

21.30 horas

►Representación de Teatro do Noroeste

La compañía ofrece en el teatro Rosalía su obra Da avaricia, a luxuria e a morte, basada en textos de Valle-Inclán.

20.30 horas

►Lolita Flores interpreta Fedra en el teatro Colón

Bajo la dirección de Luis Luque, la artista llega al teatro Colón (20.30h) con una reformulación de la obra en la que se desechan la culpa y la pasividad de la protagonista original.



Domingo

►Obra teatral de Imaginart

El ciclo Bebescena comienza en el Centro Ágora con la representación de la pieza de Imaginart Sensacional.

11.30, 12.10, 12.40 y 13.10 horas

►Música en honor a Rosalía de Castro

La Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros organiza una jornada musical por el Día de Rosalía en la calle Príncipe.

12.00 horas

►Actuación de Ravi Ramoneda

El músico protagoniza el concierto Camino al corazón en el Centro Cívico de Os Mallos.

18.00 horas

►El cantautor Javier Ruibal presenta 'Paraísos mejores' en Garufa Club