La expareja del acusado de matar a su suegra dice que nunca se tomó "en serio" las amenazas

La expareja del hombre acusado de matar a su suegra en A Coruña ha declarado en el juicio que nunca se tomó "en serio" las amenazas del que fuera su pareja porque "ya lo tenía hecho en otras ocasiones y nunca pasó nada". "Yo nunca pensé que le fuera a hacer nada a mi madre", afirmó.

Así lo manifestó durante la segunda sesión del juicio, con jurado popular, que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña contra este hombre, para quien la Fiscalía solicita una pena de 20 años de prisión por un delito de asesinato, una pena que las dos acusaciones particulares -que representan los intereses de las hijas de la fallecida- elevan a 25 años de prisión.

La mujer, que declaró tras un biombo, explicó como la relación que mantenía con el acusado de matar a su madre "fue empeorando progresivamente" hasta que en abril de 2017 decidió poner fin a la misma después de que el procesado no acudiese a visitar a su hija hospitalizada. Ante esta situación, el acusado -expuso la mujer- "solo mandaba fotos de ropa rota y de dinero", cuando por aquel entonces la mujer, según señala, "no tenía dinero". Aseguró además que, pese a que a su madre "no le gustaba" su pareja, siempre se mantuvo "al margen de la relación".

Sin embargo, "él -el acusado- pensaba que era la madre la que malmetía", declaró antes de relatar el momento en el que accedió a la vivienda y se encontró a su madre "tirada en el suelo". "Vi a mi madre tirada en el suelo, vi que estaba fría y tiesa, y pensé que estaba muerta", relató. Tras esto, ante el tribunal, manifestó que el acusado le mandó varios mensajes amenazantes, en los que le advertía que "nunca más iba a ver a su hija" y deseándole la muerte a su madre.

Sin embargo, pese a haber sido amenazada con anterioridad a los hechos, la mujer nunca quiso denunciar. "No tomé en serio las amenazas, ya lo había hecho en otras ocasiones y nunca pasó nada", dijo.

En la sesión de ayer también declaró un vecino de la casa donde residía la víctima y que fue quien llamó a la policía para denunciar lo que estaba escuchando. Y es que, según declaró, escuchaba muchos ruidos y como alguien gritaba: "O te callas o te degüello". Pero lo que más le impactó a este vecino fueron "los gritos desgarradores" de la hija pequeña.