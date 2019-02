Un incendio destruye una casa unifamiliar en Peruleiro en la que habitaban okupas

Los bomberos tardaron ayer más de dos horas en sofocar y controlar un incendio en una casa abandonada en Camiño do Pinar, en Peruleiro, que causó serios daños en el inmueble pero no tuvo repercusiones personales. La casa estaba siendo okupada, según fuentes del cuerpo de Bomberos, pero en el momento en el que se originó el fuego, sobre las 20.30 horas, no había nadie en su interior.

Las unidades desplazadas tuvieron problemas para acceder a la calle, que es muy estrecha, por lo que tuvieron que hacerlo por los dos extremos. El fuego no afectó a otras viviendas.