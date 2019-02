El rector considera todavía "preocupante" la situación económica de la Universidad

De "preocupante" califica el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde, la situación de la institución educativa. Las nóminas de personal, tanto de profesorado como de técnicos de administración, y las becas a estudiantes son la "prioridades" del máximo responsable de la UDC por lo que, dice, para las obras de este año solo quedaría un escaso millón de euros. Ante la pregunta del decano de la Facultad de Informática en un encuentro para docentes y estudiantes hace pocos días sobre la necesidad de mejoras en el edificio, Abalde alegó que "la Universidad solo dispone de un millón de euros para todas las obras y pintar la fachada supondría un coste de 600.000 euros".

El estado de las arcas de la institución académica "no es de emergencia pero sigue siendo preocupante", alega Abalde en la información que ha difundido la Universidad de ese encuentro. El rector lleva alertando varios meses con que el nivel presupuestario de la UDC este año no llega al que existió en el año 2010 y achaca a la Xunta haber impulsado un plan de financiación del Sistema Universitario Galego (SUG) "lesivo" para el campus coruñés. "Seguimos estando en una situación de recursos escasos, dentro de un contexto de infrafinanciación del SUG", advirtió en una reunión en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Tras "muchas negociaciones" con el Gobierno gallego, advirtió Abalde, se llegó a una "normalización" de las cuentas pero "en la penuria", denunció.

Abalde, que está siendo cuestionado por inversiones en todas las visitas a facultades que realiza, expone que el "grueso" del presupuesto se destina al pago del personal, que aumenta cada año, dijo, "por simple crecimiento vegetativo" y otra de las partidas fundamentales, añade, es la de las ayudas a los estudiantes, con un montante este año de supera los dos millones de euros, subrayó. "Fuimos capaces de poner en marcha un fondo económico de ayudas a estudiantes que no podía pagar la matrícula", remarcó.

Uno de los proyectos más ambiciosos de la institución académica para los próximos meses es el de la Ciudad de las TIC, que impulsa junto al clúster que agrupa a este tipo de empresas, de carácter tecnológico, en Galicia. El parque empresarial, que se ubicaría en los actuales terrenos de la fábrica de armas, en Pedralonga, es apoyado por la Universidad pero hace pocos días el rector explicó que solo aportará "talento" y no financiación. "No le puede costar un euro a la UDC", dijo, tajante, por lo que apunta a que el plan reciba inversión económica de otras administraciones públicas y agentes privados. La idea, añadió, no puede suponer "más deuda para la UDC".

El presupuesto de la Universidade da Coruña para 2019 crece un 5,41% respecto al año anterior. El capítulo de gastos de personal experimenta un repunte del 4,58%, hasta los 96,4 millones. La subida de las cuentas es la más notable desde 2009, cuando se registraron las cifras más abultadas de la última década. Aún así, fuentes de la institución lamentaron en el informe de presentación del documento económico que, pese a que hubo un incremento en los últimos años, desde aquel año antes de la crisis, en el que la institución académica contó con 137,8 millones, el presupuesto bajó hasta un 10,52%, sin contar con la previsión para 2019.