La Junta Directiva Local de Ciudadanos ha propuesto a la periodista Mónica Martínez como candidata a la Alcaldía. El Comité Autonómico de Galicia tiene que ratificar su nombramiento. "Se barajan más nombres que todavía pueden salir", señalan fuentes del partido, "pero ella es la propuesta de la junta directiva y a día de hoy cuenta con el respaldo de esa junta". La apuesta se hizo oficial tras una asamblea, el lunes por la tarde, que deja resaca. Allí estuvo el catedrático José María Paz Gago, primer nombre que salió a la palestra como candidato, que acusa a la dirección local de presentar a su candidata sin "oír la opinión de los afiliados" .

Paz Gago se muestra molesto con que se filtrase, a su entender interesadamente, que los militantes rechazaban su candidatura. "Ayer [por el lunes] me mostraron su total apoyo, demostrando que el supuesto rechazo interno era totalmente falso", advirtió ayer el investigador. Sobre si sigue su nombre sobre el tapete, indica que, "aunque teóricamente sigue estando, difícilmente aceptaría una propuesta de un partido que ha utilizado y usado mi nombre y mi prestigio de forma tan poco elegante". El catedrático le desea "lo mejor" a la "posible candidata", aunque considera que "el daño a la credibilidad de Ciudadanos ya está hecho". Quiere dejar claro que "la torpeza de algún dirigente local" no deber "empañar un extraordinario colectivo de afiliados en la ciudad".

Todavía no hay fecha para que se nombre de forma oficial al candidato, pero con toda probabilidad será después de las fechas a nivel estatal de las primarias (en A Coruña no habrá por no cumplir el número mínimo de afiliados). La lista la elaborará el cabeza de cartel y la agrupación, con las personas que se hayan postulado para ir en ella.