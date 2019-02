Marea lleva a pleno un cambio en las cuentas de 14 millones sin negociar con la oposición

El Gobierno local aprueba hoy en junta de gobierno una modificación del presupuesto para este año, prorrogado del pasado, de 14 millones de euros. Un total de 6,5 millones provendrán de una operación de crédito bancario y casi otros seis millones tienen su origen en rebajas de diversas cuantías, es decir, en la retirada de un montante económico de 44 partidas de las cuentas de 2018 que no están ejecutadas y que, explica el informe de la Concejalía de Facenda, "pueden reducirse sin que sufra deterioro los servicios para los que fueron adscritos inicialmente". Estos ingresos financiarán, si el proyecto recibe el apoyo de la oposición, la subida de salarios de los funcionarios, la indemnización del acuerdo del edificio Fenosa e inversiones en obras como la piscina de O Castrillón, las de los fondos DUSI, las ayudas a la rehabilitación de distintos barrios o los proyectos elegidos por la ciudadanía en los presupuestos participativos.

El cambio en las cuentas fue diseñado, según reconoció ayer la concejal de Facenda, Eugenia Vieito, sin negociación con la oposición porque, defendió, "no había margen". Los grupos confirmaron ayer que no habían mantenido ningún tipo de conversación para pactar su apoyo al cambio en el próximo pleno del 11 de marzo y desde el BNG, su concejala Avia Veira, lamentó el escaso margen con el que ayer se le entregó la documentación por parte del Gobierno local. Los únicos votos de Marea Atlántica no son suficientes para aprobar el cambio en la sesión.

Pese a no haber tenido contacto, la edil del Ejecutivo municipal confía en que el PSOE apoye la propuesta. "Entendemos que incluye lo que piden", explicó Vieito, que reprochó la negativa por parte de todos los grupos de la oposición al proyecto de presupuesto para este año, rechazado este mismo mes. "Ahí es donde había margen y no se hizo ni una sola propuesta", insistió Veito, que calificó de "paripé" el pleno extraordinario que se celebrará mañana a petición del Partido Popular para pedir que se realice una modificación del presupuesto que, apostilló, los conservadores sabían que ya se estaba elaborando. No fue posible, añadió la responsable de Facenda, "evitar" incluir la solicitud de un préstamo bancario para financiar alguna de las operaciones en el documento.

Al margen del crédito y de las bajas en diversas partidas, otro de los ingresos que financiará gastos de este año será la cuantía percibida por el alquiler del hotel Atlántico, que asciende a 1,5 millones. En menor cuantía, el Instituto Municipal Coruña Espectáculos verá reducido su presupuesto en 640.000 euros, así como la partida de las cuentas destinada a obras de urbanización, de la que se devengarán 400.000 euros por no estar vinculados "a una actuación concreta", por lo que hay margen para que se "adapten" las actuación de la Concejalía de Rexeneración Urbana al nuevo montante disponible. Otro capítulo que sufrirá una reducción será el de amortización de préstamos, en casi 1,5 millones, ya que, apunta el Gobierno local, ya se vio incrementado con los 15 millones de superávit de 2017 justo antes de que finalizara el ejercicio pasado.

Por el contrario, las partidas que se incrementarán serán las destinadas a los convenios con entidades sociales de la ciudad para este año, por valor de 7,9 millones de euros, o la del pago de la indemnización de 2,9 millones para el denunciante del edificio Fenosa. Respecto al gasto en personal, con la aprobación del cambio se financiaría la subida del 2,25% en los sueldos de los funcionarios que aprobó el Gobierno central, que supondrá 1,6 millones, así como la dotación para la jubilación anticipada de policías locales, que tendrá un coste de 1,85 millones.

Entre las inversiones que no estaban previstas en el presupuesto prorrogado y que ahora se incluyen están los proyectos de los fondos europeos DUSI, que absorberán 1,2 millones, además de 2,1 millones para los proyectos aprobados mediante los presupuestos participativos, otros dos millones para el equipamiento del polideportivo de O Castrillón y fondos dentro de una partida genérica de obras para "proyectos licitados", aunque ayer Vieito apuntó que, entre estos planes, se incluye el derribo del viaducto de la ronda de Nelle.

Otras de las novedades introducidas en las cuentas son las aportaciones municipales para financiar los proyectos del Servicio de Extinción de Incendios y las contribuciones especiales y las que destina el Concello a planes que tienen subvención de la Diputación de A Coruña. En el documento financiero, el Gobierno local ratifica que los cambios en las cuentas municipales para este año cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria que exige el Ejecutivo central.

En la junta de gobierno extraordinaria que se celebrará hoy, en la que se aprobará la modificación en el presupuesto, también se dará el visto bueno a aumentar la financiación del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) en 950.000 euros derivados del remanente de 2018. El consejo rector aprobó inicialmente la propuesta de modificación de las cuentas de esta entidad hace menos de quince días y ahora pasarán por junta de gobierno para llegar el próximo día 11 a la sesión plenaria.