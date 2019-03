¿Qué hacer hoy en A Coruña?

12.00 horas. La librería Suévia organiza un cuentacuentos para niños a partir de 3 años, en el que se narrarán textos relacionados con el carnaval como É tempo de entroido.

De 12.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.00 horas, el barrio de Novo Mesoiro celebra el Carnaval con una ruta gastronómica amenizada con música, que pasará por locales como O Roncudo.

12.30 horas. Actores, zancudos en patines, acróbatas y músicos llenan la plaza de Lugo con Futurismo galáctico, el último espectáculo del colectivo colombiano Tchyminigagua.

17.00 horas. El centro comercial Marineda City ofrece una fiesta de Carnaval con juegos a las 17.00 horas. A las 17.30 horas habrá en el de Los Rosales un taller de maquillaje y manualidades.

Desde las 17.30 horas. Desfile de Entroido y actuación de Foliada. Las carrozas y las comparsas desfilarán por la ciudad desde el Cantón Pequeño hasta el Cantón Grande, la Marina y María Pita, donde actuará la orquesta Foliada.

20.30 horas. El pianista británico James Rhodes interpreta piezas de compositores como Beethoven y Chopin en un directo en el teatro Colón, donde no faltará la interacción con el público.

21.30 horas. El grupo Fastball, formación liderada por Tony Scalzo, protagoniza en el Garufa una noche de rock con la presentación de su disco Step into the light, enmarcada en el ciclo Son Estrella Galicia.

22.30 horas. Tras el éxito de su álbum debut We will reign, la banda estadounidense The Last Internationale lleva al escenario de la Sala Mardi Gras las canciones de su nuevo trabajo, Soul on fire.

22.30 horas. Believers celebra en pelicano en el tour 30 years and counting su larga trayectoria por los escenarios, que compartirán en Pelícano con un repaso por "temas de todas las épocas".