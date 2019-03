Mil razóns para saír á rúa

Un ano despois de que as rúas da Coruña se ateigasen de xente solicitando un futuro diferente para as mulleres de aquí e para as que están lonxe e teñen, aínda, menos dereitos conquistados, o movemento feminista volve á rúa. Este ano, na Coruña terá unha soa voz, que é común e que está representada pola plataforma Corunha Oito de Marzo, aínda que esta voz teña a forza doutras moitas detrás. Non hai vertixe nas cabezas destas mulleres que viron as 33.000 persoas que percorreron o centro o ano pasado pero que asistiron tamén a reunións onde eran dúas ou tres. Para elas o éxito é non renderse nunca, saia como saia a convocatoria, sexan cales sexan os obstáculos que atopen no camiño.

"É verdade que, que fose festivo o ano pasado, axudou a que houbese unha gran manifestación, pero houbo cidades nas que non era festivo e houbo moita xente igual. Chegou o momento no que as mulleres organizadas, que xa levamos moito tempo loitando, dixemos: até aquí chegamos. Estou convencida de que o camiño cara á igualdade é imparable nesta sociedade, aínda que o momento político non nos está a axudar porque hai eleccións á vista", explica Lola López que, como as súas compañeiras, integra Corunha Oito de Marzo, a plataforma convocante, pero que é membro tamén de Comisións Obreiras.

As que levan moitos anos na loita saben que os apoios veñen e van, pero que hai que seguir en pé, co foco posto sempre na igualdade. Saben que non están soas e que, por primeira vez, nalgunhas vilas haberá mulleres que saian reivindicar os seus dereitos e que fagan folga, cada unha, como poida.

O colectivo chama a unha folga non só laboral ou de estudos, senón tamén de coidados e de consumo. Isto non significa que vaia haber piquetes nos bares ou nos supermercados pero si que as mulleres poden visibilizar non só o seu traballo esquecido senón tamén o seu poder económico se, durante un día, non consumen. Deste xeito tamén facilitan, segundo explican, que as mulleres que traballen neste tipo de negocios se vexan reforzadas para faceren folga.

"Do ano pasado, a min o que máis me chegou foi que había xente que dicía que, por primeira vez, na súa vila, feminista non era un insulto", lembra Lola López. Para María Vázquez, que forma parte de Corunha Oito de Marzo e tamén da Plataforma Feminista Galega, a manifestación e os actos da folga terán este ano un pulo maior. "Tivemos un ano con moitos problemas, sobre todo a nivel xudicial coas manadas, así que eu creo que cada vez hai máis conciencia de que temos que loitar, máis alá do tema laboral ou da igualdade de oportunidades. Cada vez temos máis motivos para saírmos á rúa", explica Vázquez, ante unha realidade na que a extrema dereita toma protagonismo.

"Estamos ás portas de moitas eleccións e coido que serán determinantes para o feminismo, temos que votar e participar", di María Antonia Trillo, de Corunha Oito de Marzo e do Movemento Feminista da Coruña, que ve na manifestación do vindeiro venres, unha oportunidade para seguir gañando terreo e dereitos e, cando menos, para visibilizar a desigualdade que hai nunha sociedade que se define como avanzada e desenvolvida. Os eixos da reivindicación son os mesmos que o ano pasado: folga estudantil, de coidados, de consumo e laboral porque son considerados os eixos nos que se asenta a desigualdade. "Non imos permitir nin un paso atrás, ás mulleres non nos manda Pablo Casado. Somos mulleres maiores de idade, que sabemos o que queremos e cara a onde queremos ir porque queremos a igualdade non só para nós, querémola para todas as mulleres do mundo", explica López. É por ese motivo polo que o lema da manifestación deste ano é: "Mil razóns para ir á folga".

Para elas é un triunfo "do feminismo e da rúa" que o Pacto de Estado teña xa dotación económica, cando hai un ano -houbo un cambio de Goberno polo medio- non a tiña, aínda que non é suficiente, xa que o obxectivo queda aína lonxe. "A min non me asusta que a manifestación deste ano non sexa tan numerosa como a do ano pasado porque non levamos un ano loitando, levamos toda a vida", comenta López, que lembra que no 2018 pediron o permiso de manifestación á Delegación do Goberno para 3.000 persoas e, pola tarde, multiplicaron por once esta cifra.

Sobre se hai perigo de capitalización do movemento, de que partidos políticos se queiran sumar á manifestación e, dalgún xeito, sacar rédito político hai opinións diverxentes. "Non creo que sexa posible xa, aínda que o intenten", explica Lola Ponte, de Podemos e, coma todas as mulleres que participan neste debate, de Corunha Oito de Marzo.

"É a primeira vez que Feijóo vai ir a unha manifestación feminista. Eu non quero que se poña na primeira fila nin que poña un lazo, quero que faga políticas de igualdade", di Lola López. Para Carmen Armada, da Plataforma Feminista Galega e Esquerda Unida, non é problema que os partidos queiran patrimonializar a loita feminista, sempre e cando, "saquen medidas que respondan ás necesidades" das mulleres. "Benvidos sexan se é para cambiar a realidade. O que non vale é utilizar o feminismo para vestirse e despois non facer nada. As grandes empresas tamén se están a aproveitar da loita feminista, danlle un tinte como de icona pop, igual que fixeron co Che para desnaturalizar o movemento", explica.

E a extrema dereita? Por que hai agora mensaxes na rúa que antes non se oían, incluso, contra algo que xa estaba identificado, como a violencia machista ou por que se debate sobre o aborto, algo que parecía xa superado. "Está utilizando todas as armas posibles, demenciais e reaccionarias para enfrontarse ao avance do feminismo", di Trillo, que defende que non se hai que asustar por estas mensaxes, xa que, os movementos de mulleres que fixeron historia sempre tiveron unha resposta do patriarcado, que ten tentáculos por todas partes.

"A min o outro día até me doían os oídos ao escoitar a expresión violencia doméstica no Congreso. Tiven unha sensación de retroceso moi grande, por iso non podemos deixar de loitar, porque como nos despistemos un pouquiño, cómennos o terreo", di María Vázquez. Para Carreira, cómpre sancionar a todos aqueles que fagan apoloxía do fascismo e é esencial que a loita pola igualdade traspase barreiras e entre nas aulas para poder combatir o machismo xa desde as xeracións máis novas.

"Nós aínda temos a sorte de poder alzar a nosa voz e saímos á rúa tamén por todas aquelas que non o poden facer", resume Armada, que cre que o contexto internacional lle está a dar alas a todas as persoas que tiñan un discurso reaccionario pero que até o de agora non o verbalizaba. Para María Vázquez, unha das razóns polas que está a pasar isto é porque antes toda a dereita "se concentraba no PP" e non tiña que repartir os votos con ninguén, porén, agora, ten competencia entre Ciudadanos e Vox, polo que todos radicalizan o seu discurso.

"Eu creo que esta actitude tan violenta da ultradereita non representa a mentalidade machista da sociedade, que é machista, aínda que máis branda, mais eu creo que o están a facer como revulsivo e vai haber máis mulleres que se empecen a posicionar", di Lola Ponte, que cre no fenómeno de acción-reacción e de combatir o machismo con máis feminismo.