"Nos estábamos olvidando de ser honestos con nosotros mismos y con lo que nos gusta"

Grandes dosis de positivismo y temas creados para poner a bailar a una multitud. Esa es la fórmula del éxito de los Crystal Fighters, que aterrizarán este viernes en la ciudad como parte de su gira europea. El grupo británico, liderado por Sebastian Pringle, se encuentra en pleno lanzamiento de sus nuevas composiciones, que interpretarán en la Sala Pelícano a las 23.30 horas (apertura de puerta a las 22.00 horas). Ritmos incombustibles y su habitual llamamiento al amor y la libertad llenarán el local de la mano de sus adelantos, con los que han querido recuperar la esencia de sus primeros años como banda.

- Su nuevo single , Another level , sugiere que con su próximo disco subirán de escalón?

-Sí. En Another level hacemos una especie de paquete con todos los estilos, utilizando muchos instrumentos, sonidos tropicales y ritmos latinos. Es una cosa que solíamos hacer mucho, y que también pusimos en práctica en el LP Everything is my family. Pero creo que en esta nueva etapa estamos intentando regresar a lo que realmente nos inspiraba en nuestros inicios: hacer música que no tenga género ni un estilo particular. Queremos mostrar todas las influencias que tenemos, porque nos inspiramos en músicas de países muy distintos.

-¿También viajaron para este nuevo álbum?

-Estuve en la India en 2018, y mucho en España. Pero para poder volver a ese primer álbum, hemos preferido permanecer más en un solo lugar. Concretamente, en la casa original donde escribimos el primer disco.

-La experiencia tuvo que despertarles muchos recuerdos de esa época?

-Sí? Aquel era un tiempo en el que no teníamos dinero, y tampoco idea de lo que era el mundo de la música. La casa en la que estábamos es muy fría en invierno, y para caldearnos teníamos que ir a una habitación muy pequeña, donde hacíamos música mientras tratábamos de imaginar cómo sería estar en un lugar caluroso y qué querría escuchar la gente allí. Todo con la esperanza de que algún día viajaríamos a esos lugares para tocar, que era la fantasía del principio. Ahora queríamos recuperar ese sentimiento, porque hemos viajado tanto en los últimos 10 años que ha sido una locura, y a veces es bueno estar conectado a un lugar.

-¿Era nostalgia lo que les empujó a regresar a esa sensación?

-Es algo que siempre tuvimos en mente. En general, solíamos tratar de añadir algún estilo. Viajábamos, íbamos a festivales y decíamos: "Oh, a lo mejor necesitamos hacer esto esta vez, probar cosas nuevas". Pero lo que necesitábamos al principio era hacer música para nosotros mismos. La música que realmente amábamos. En ese momento no nos importaba a quién le iba a gustar o no. Lo hacíamos por diversión.

-¿Luego vinieron las presiones de estar en el circuito?

-Sí. Supongo que cuando estás en una banda es como una carrera, estás tentado a hacer cosas no solo por diversión, sino por los demás. Y al final nos dimos cuenta de que quizá nos estábamos olvidando de ser honestos con nosotros mismos y con lo que nos gusta. Esa fue la razón para volver.

-Ese enfoque se nota en sus nuevas letras. Continúan cantándole al amor, pero también hay un grito muy fuerte de libertad?

-Sí. El amor y la libertad son dos cosas muy importantes en este mundo, las cosas por las que debemos ponernos en pie. En la nueva escena musical, el amor no está considerado, trata solo de cosas materiales y superficiales, pero nosotros siempre quisimos mandar ese mensaje de amor y libertad. Claro que a veces puedes perder, puedes sufrir? Pero tenemos que recordarnos a nosotros mismos que el amor es la respuesta [se ríe].

-¿No es un mensaje un poco ingenuo?

-Sí, en el mundo de hoy, un mundo tan loco? Pero creo que la música es una forma de escapar de él. Pones música cuando estás de buen humor, pero también cuando estás triste y entonces la música actúa como medicina, te ayuda a lidiar con sentimientos difíciles. Nosotros a veces escribimos música triste, pero la mayor parte de las veces, cuando escribimos estamos con amigos, y siempre hay algo que celebrar. En realidad, yo soy bastante optimista sobre el mundo. Aunque haya tanto sufrimiento, gobiernos terribles, opresión? Hay miles de personas reaccionando a eso, buscando el cambio. Cuando peor vayan las cosas, más gente se unirá y tratará de forzarlo.

-Ese positivismo lo reflejan en temas como Goin' harder , otro de sus lanzamientos y una petición de apostarlo todo en la vida. ¿Cuándo han arriesgado más los Crystal Fighters?

-[Lo piensa]. Para ser honestos, creo que probablemente arriesgáramos al principio, y eso es por lo que queríamos volver a esos inicios más valientes con el nuevo álbum. Obviamente hubo otros momentos de riesgo en nuestra vida, situaciones peligrosas en la India? Pero eso son riesgos humanos, más que musicales.

-¿Y firmar con Warner Music para el nuevo disco? ¿No es también un riesgo? Porque para muchos la multinacional no casará con la imagen hippy que les rodea.

-Sí? Boomin' in your jeep fue la primera canción que decidieron lanzar, y la amamos, pero supongo que es un intento de que seamos más comerciales, más pop. No sé, sentimos que podíamos intentarlo. Realmente me gustan las bandas de nuestro sello, y no creo que necesariamente afecte que sea una multinacional, porque podemos seguir diciendo lo que queremos decir. Y podemos llegar a más gente.

-Por ejemplo, a España. ¿Se entiende aquí su música de un modo muy distinto a su casa en Reino Unido?

-Probablemente. El idioma y la cultura definitivamente moldea el modo en el que la gente ve muchas cosas. Y la gente de España escucha nuestra música de una forma distinta que la británica. ¡Aunque no sé cómo lo hacéis, chicos! [risas]. Pero sí he escuchado vuestra música, y me encanta. Sus ritmos y mentalidad me atraen.