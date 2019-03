Inés Rey: "Los resultados fueron muy parejos y hay que confeccionar un equipo fuerte"

"Los resultados de ayer hay que valorarlos en su justa medida", manifestó ayer la candidata a la Alcaldía del PSOE, Inés Rey, un día después de la votación de los militantes para elegir a los miembros de la candidatura que la acompañarán. Advierte Rey que la propuesta que ha salido "no es vinculante", solo "consultiva", y que es ella como cabeza de lista quien ordenará a los aspirantes a concejal. Son declaraciones que tienen como telón de fondo la división existente en la Agrupación socialista. La más votada de la noche del sábado fue la secretaria general, Eva Martínez Acón, que Rey excluyó de su posible equipo y que defiende su incorporación, también para evitar la desconexión entre el grupo y la dirección política del partido, que ella encabeza.

Rey no logró una propuesta de consenso y el entorno de la Ejecutiva, ligada al secretario del PSdeG, Gonzalo Caballero, acabó por presentar una serie de nombres alternativos. Se sintieron relegados a pesar del peso que representan, que sumó al frente que había secundado a José Manuel García en la segunda vuelta de las primarias, a Rafael Arangüena, que había caído en primera ronda, que apoyó a Rey en la segunda, pero al que tampoco la candidata buscó hueco en su propuesta, elaborada en colaboración con la dirección provincial. Rey quiere a su lado, entre otros, a la portavoz municipal, Yoya Neira, el parlamentario Juan Villoslada, y el secretario de Organización provincial, José Manuel Lage.

Pero entre los más votados, en una convocatoria de listas abiertas, irrumpieron las alternativas que puso encima de la mesa la Ejecutiva en su pulso a Rey: Eva Martínez Acón (116), Cristina Otero y Rosa Barreiro (102), salvo Yoya Neira, que obtuvo 104. El hombre más apoyado no fue ni Díaz Villoslada (72) ni Lage (71) ni Fran Díaz (80) ni Juan Ignacio Borrego (79). Fue Rafael Arangüena, con 98.

¿Y ahora qué? ¿Incluirá la candidata a Acón o a otro de sus afines en los puestos de salida? Rey destacó ayer la participación como "baja", de un 39%, y la contrapuso al 81% de militantes que participaron en las primarias que ganó. "Los resultados hay que valorarlos en su justa medida, son muy parejos y lo importante es confeccionar ese equipo fuerte y potente", respondió a este periódico. La abogada recordó que los estatutos señalan que los resultados tienen un carácter consultivo y que ella, como candidata, tiene potestad para ordenar a los elegidos.

"El orden lo marca el candidato conforme a las necesidades que tiene la ciudad", señaló. A la pregunta de si Martínez Acón estará o no en la lista, no responde ni que sí ni que no y agradece a las 32 personas que se postularon "su disposición" a trabajar por un "objetivo común" que es "ganar las elecciones". "Y para ello se ha de tener al mejor equipo", insistió.

La secretaria general, Eva Martínez Acón, coincide en que Rey se tiene que sentir "cómoda con el grupo de gente que le vaya a acompañar" pero añade que la lista se tiene que elaborar "teniendo en cuenta lo que se votó ayer". Afirma que el valor de la opinión de los militantes el sábado es el mismo valor de la opinión que ofrecieron para elegir a la candidata. Por eso, apuesta por "negociar y buscar consenso", al tiempo que defiende la presencia de la Ejecutiva en la lista (y tras las elecciones, en el grupo municipal) para evitar que la dirección política vaya por un lado y los ediles, por otro.