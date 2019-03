La senda de la discordia

Una obra largamente demandada, prometida campaña tras campaña, se abre paso en Bergondo a tres meses de las elecciones ensombrecida por las protestas. El proyecto de la senda de Vixoi, en fase de expropiaciones, llevó ayer a unos cuarenta vecinos a desplegar sus pancartas a pie de la N-VI para exigir cambios. Solo Veciños y PP secundaron la protesta. Afectados instan a negociar un trazado de menos impacto y Concello y Diputación abren la puerta a renunciar a la obra

Unos cuarenta vecinos secundaron ayer la primera de las protestas convocadas para exigir cambios en el proyecto de la senda de Vixoi. Se trata de una obra muy demandada, prometida campaña tras campaña y que podría acabar en el cajón de los proyectos frustrados por el desacuerdo con el trazado de parte de los residentes afectados.

La primera de las movilizaciones reunió a casi medio centenar de vecinos que bajo los lemas Cambio de proxecto xa, Vixoi sabe lo que quiere o Las aceras de la vergüenza cortaron un minuto el tráfico en la Nacional-VI. Solo Veciños de Bergondo y el PP acudieron a la cita. El Gobierno local defiende la importancia de esta actuación, aunque abre la ya puerta a renunciar a su ejecución si no hay consenso vecinal. La Diputación, que cofinancia esta obra en una vía de su titularidad, se pronuncia en el mismo sentido. "Si la parroquia de Vixoi no quiere la senda, no se hará", afirmó el presidente provincial, el socialista Valentín González Formoso en el último pleno, que inadmitió la petición de los vecinos afectados de revisar de oficio el proyecto con los únicos votos en contra del PP.

Varios afectados han avanzado ya su intención de recurrir vía judicial el acuerdo y Veciños de Bergondo, que lidera el candidato del PP, Manuel Fafián, forzará un pleno extraordinario para exigir que se paralice la tramitación del proyecto, un extremo que reclamó ya en la última sesión plenaria sin éxito.

¿Cómo una obra tan demandada ha acabado dando pie al despliegue de pancartas? El Concello de Bergondo admite que pudo faltar información, pero insiste en la importancia de la actuación y atribuye en parte el malestar vecinal al asesoramiento interesado de PP y Veciños, que han puesto abogados a disposición de los residentes. El Ejecutivo, que preside la socialista Alejandra Pérez en coalición a los ex de Anova, ahora de Alternativa dos Veciños, insisten en que el proyecto se aprobó en pleno con el voto favorable de todos los partidos y niega que se ocultase información. El líder de Veciños y candidato por el PP recalca que su formación reclamó en el pleno que dio luz verde al plan que se informase a los vecinos para evitar problemas y lamenta que Diputación y Concello no reuniesen a los vecinos hasta después de aprobar el plan.

La asociación de vecinos de Vixoi niega intereses partidistas y carga contra la falta de información sobre este proyecto. Su presidente, Carlos Lamas, deja claro que no se oponen a la obra, "al contrario", pero sí al trazado escogido y asegura que no los propietarios de los terrenos no fueron conocedores del impacto hasta la convocatoria del levantamiento de actas para las expropiaciones. Los afectados piden frenar la tramitación y negociar el trazado, pero Concello y Diputación no barajan esta posibilidad, aunque se abren a modificados durante la obra.