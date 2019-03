Un baile para luchar contra el machismo

Querían hacer un proyecto propio, que contase algo de su realidad y poder participar con esa coreografía en concursos de danza, así que, a principios de curso, Julia Laport y Sabela Domínguez, de la escuela Elahood, empezaron a hablar con los miembros de su grupo de competición sobre qué podría representarlas. Era la primera vez que tenían un equipo de adolescentes preparados para subirse a un escenario y competir en danza urbana, así que, querían hacer algo que valiese para algo más que para ganar un premio, algo que, de alguna manera, abriese ojos y agitase conciencias.

Eligieron el feminismo y, este viernes, en el Obelisco, la formación Elahoodians bailará a las 18.30 horas, antes del inicio de la manifestación del 8 de marzo, que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

"En competiciones de danza urbana, muchas veces hay bailes que son machistas o degradantes hacia la mujer, entonces, empezamos a pensar que estaría bien meter nuestra idea ahí dentro, si no era el feminismo, pues sí algo que fuese empoderador para la mujer", explica Julia Laport. Entonces, empezaron a darle vueltas al proyecto con las once adolescentes y el joven que forman el grupo de competición. En las primeras sesiones hablaron mucho, sobre qué sabían del feminismo, sobre lo que les gustaría expresar y, entre todas, construyeron no solo un baile para llevar a las competiciones sino también una manera nueva de ver la vida.

En el grupo hay un niño de trece años que, al principio, según recuerda Laport, estaba "muy callado", solo quería escuchar y aprender de sus compañeras. Ellas, que tienen edades comprendidas entre los quince y los 23 años, empezaron a reflexionar en alto sobre cómo se sentían y, entre todas, compartieron sus experiencias y sus dudas, algunas, incluso descubrieron que habían sido víctimas del machismo sin darse cuenta. "Nos pusimos todas en la misma página y, a partir de las experiencias que nos contaban nos pusimos a coreografiar Sabela y yo", comenta Laport.

En sus conversaciones, hablaron de micromachismos, de lo diferentes que se sienten en algunas cosas las chicas de los chicos, tanto en la escuela como en las redes sociales, y de su día a día, de sus sueños y de cómo sería vivir en un mundo que tratase de igual manera a las mujeres y a los hombres y, con sus palabras, compusieron el baile, pero también un poema que acompaña la coreografía.

En estas clases hablaban de todo, desde que había profesores que les decían que llevaban la falda muy corta hasta que si un chico publicaba una foto sin camiseta todo el mundo lo alababa y que, si ellas colgaban una en biquini, las insultaban y, poco a poco, fueron abriendo los ojos a una realidad que es la suya, pero a la que no siempre habían prestado atención, como qué pasaría si, de pronto, dejasen de depilarse o si engordasen muchísimo, si su vida seguiría siendo igual.

"La danza urbana tiene una rama que es muy comercial y en la que el movimiento femenino es heteropatriarcal, por eso nuestra pieza destaca", explica Laport, que ya ha tenido la oportunidad de ver cómo quedaba la coreografía encima de un escenario. "Se veía a todo el grupo muy empoderado y con una energía muy bonita", recuerda. El 6 y 7 de abril, Elahoodians competirá en Barcelona y, en mayo, hará las maletas para bailar en Madrid.