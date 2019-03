El derribo del viaducto de la ronda de Nelle mantiene cuatro carriles y crea un carril bici

"Aún no nos hacemos a la idea de que esto va a desaparecer". Bajo el viaducto mismo de la ronda de Nelle coincidían ayer en este comentario, esperanzados, vecinos del entorno del cruce con la avenida Finisterre que desde hace más de treinta años reclaman la eliminación de la infraestructura, el famoso scalextric construido en 1978, para el que el actual Gobierno local tiene definido su derribo. A un día del periodo de sombra electoral, el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, detalló el proyecto de la obra junto al alcalde ante unos 70 vecinos en plena calle, con planos técnicos, imágenes actuales y visualizaciones virtuales de la zona sin el viaducto. Una inversión de 1,2 millones de euros, un plazo de ejecución de 12 meses, cuatro carriles de circulación, plantación de árboles, un carril bici, aceras más anchas. Son datos de la obra para una demanda histórica que se licitará, según los cálculos municipales, antes de las elecciones locales de mayo.

La intervención, en su afán "humanizador", tiene dos vertientes: la demolición del viaducto, que es más bien un desmontaje de sus estructuras que absorbe el 40% de la inversión prevista; y la reurbanización del entorno, para la que se destina el resto del presupuesto. Los 1,2 millones de euros que costarán todos los trabajos figuran en el cambio en las cuentas prorrogadas para este año que se aprobó la pasada semana en la Junta de Gobierno Local y que será sometido a la votación de la Corporación en el pleno del próximo lunes.

Por una parte, el derribo. Grúas y transporte especial retirarán las estructuras del viejo viaducto en horario nocturno, por lo que en la ronda de Nelle nunca se cortará la circulación de día; sí será necesario hacerlo tres días en la avenida Finisterre para trasladar las partes centrales del viaducto, según explicó Varela. Y para continuar: la mejora de los elementos urbanos en torno al cruce, donde se eliminarán tres plazas de aparcamiento, se reubicarán otras tres de movilidad reducida y una zona de carga y descarga, se creará un nuevo paso de peatones próximo al cruce.

Esta reurbanización incluye también la creación de un carril bici solo en sentido subida de la ronda de Nelle, en dirección hacia Cuatro Caminos; la instalación de una estación de BiciCoruña y de un aparcabicis; la introducción de arbolado con la plantación de 25 nuevos ejemplares; la renovación de mobiliario urbano; la creación de espacios de estancia; y la ampliación de aceras y de superficie peatonal en el cruce.

El tráfico de vehículos discurrirá por cuatro carriles, dos en cada sentido, como en la actualidad, dado que la ronda de Nelle, según el concejal, "sigue siendo una arteria principal de evacuación pese a la notable disminución del tráfico". En el cruce con la avenida de Finisterre los semáforos regularán la circulación y estarán prohibidos los giros a la izquierda, de manera que los conductores que se dirijan hacia Cuatro Caminos no podrán girar en la avenida de Finisterre hacia Santa Margarita y los que avancen hacia Riazor no podrán torcer en el cruce hacia la ronda de Outeiro.

"Va a quedar muy bonito. Estamos contentos. Ahora ya no importa el tiempo que dure, pero ya sabemos que se va a hacer, no como cuando lo planificaron otros gobiernos. Lo único que vemos mal es que no haya otro carril bici de bajada", comenta Alberto Domínguez, miembro de la comisión vecinal creada hace treinta años para demandar la retirada del viaducto.

Opina en sintonía Vicente Naveira, que vive en un tercer piso del número 110 de la ronda de Nelle, desde donde observa muy cerca los capós de los coches que circulan por el scalextric. "Tirar el viaducto va a suponer también acabar con la inmundicia que hay debajo, donde la gente tira cualquier cosa en los contenedores y hace sus necesidades a cualquier hora del día", apunta.

José Luis Moreno, en representación de la asociación vecinal de Santa Margarita, aplaude el proyecto y agradece que el Gobierno local se reuniese con vecinos afectados para "perfilarlo", aunque comprende que pueda haber alguna voz discrepante: "Me da rabia que haya vecinos que crean que se debe invertir en otra cosa después de tanto tiempo de lucha por parte de otros para que se derribe el viaducto, pero están en su derecho de opinar".

Unos 25.400 vehículos al día circulan hoy por la ronda de Nelle, 9.000 menos que en 2007, lo que supone una reducción del 25%. La intensidad media diaria (IMD) de coches por esta calle en dirección Riazor es en la actualidad un 40% más baja que hace quince años, según comparó ayer el concejal de Rexeneración Urbana.