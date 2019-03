Eagle-Eye Cherry dará un concierto en A Coruña con Selección Noroeste Primavera

El cantante sueco-estadounidense Eagle-Eye Cherry regresará a España tras 14 años para presentar su último disco, Streets of You, el jueves 4 de abril a las 20.30 horas sen el Teatro Colón de A Coruña como parte de Selección Noroeste Primavera, el ciclo de directos que complementa el Festival Noroeste Estrella Galicia.

"El Festival Noroeste continúa con su programación prolongada a lo largo del año con Selección Noroeste, su ciclo de directos singulares para paladares exquisitos, que regresa en este 2019 para gozar de las mejores bandas y artistas desde el patio de butacas", indica la organización en un comunicado.

Eagle-Eye Cherry se suma al cartel de Selección Noroeste Primavera para presentar en A Coruña su último álbum, pero también para interpretar algunos de sus clásicos, como Save Tonight, Are You Still Having Fun? o Falling in Love Again.

Antes de la visita del cantante sueco-estadounidense, el Teatro Colón acogerá un concierto de Sidecars -enmarcado también en Selección Noroeste Primavera- el próximo jueves 14 de marzo a las 20.30 horas, con las entradas ya agotadas, en el que presentarán su álbum Cuestión de gravedad en su gira especial Teatros Tour.