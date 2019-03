Prácticas educativas con centros de fóra de Galicia

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional seleccionou os oito centros escolares galegos que participarán nun intercambio de boas prácticas educativas con centros de fóra a través do programa de innovación educativa Observa Acción: Innovación docente dende a observación e o intercambio entre iguais.

A iniciativa -que involucra 40 docentes- ten como finalidade fomentar o desenvolvemento profesional nas Competencias Profesionais Docentes para a cooperación e colaboración, construción conxunta de coñecemento e o liderado e xestión de centros a través do intercambio de boas prácticas e a observación entre iguais.

Observa Acción desenvolverase ao longo do presente curso a través de varias fases. A primeira delas será de formación inicial para todos os participantes no programa, a través do CAFI; mentres que a segunda pasará pola toma de contacto entre centros irmandados previa á observación. Para iso en cada centro estableceranse dúas modalidades de observación paralelas que serán desenvolvidas por dous perfís diferentes. Logo procederase ao intercambio propiamente dito, ben cun desprazamento ata as sedes dos centros anfitrións dentro do ámbito xeográfico europeo, ben cunha visita de dúas xornadas lectivas completas a centros educativos dalgunha das outras comunidades participantes.

Na provincia da Coruña, os centros participantes son o instituto Arcebispo Xelmírez II (Santiago de Compostela), O Cruce (Cerceda) e Camiño Inglés (Oroso).