Rey apela a la "integración" sin acordar aún con la Ejecutiva cómo ordenar la lista

El pulso que mantienen la aspirante a la Alcaldía por el PSOE, Inés Rey, y la Ejecutiva municipal liderada por Eva Martínez Acón por la confección de la lista con la que los socialistas concurrirán a las elecciones locales de mayo enfila, según la candidata, la recta final hacia la "integración". Desde la dirección política, esa convivencia de posturas pasa por mantener en los puestos altos de la lista a Acón „la segunda mujer después de Rey, en el número 3„, que no está incluida en cambio en la propuesta de candidatura de la aspirante a convertirse en alcaldesa. No es la única diferencia entre la lista resultante de la votación en listas abiertas del sábado pasado entre 223 militantes con respecto al listado planteado por la candidata. ¿Es posible, ante esta discrepancia, esa integración perseguida? Rey asegura que se va a resolver "rápido, mañana o pasado". Y, añade, no quiere "más distorsiones".

La Ejecutiva municipal pidió esta semana a la cabeza de lista que presentase alegaciones a la propuesta votada el sábado en la que Acón sumó el mayor número de apoyos, 116, y que pretende elevar a la dirección provincial, a la que es afín Inés Rey. Dado que el reglamento del PSOE sobre el proceso de elaboración de candidaturas señala que la propuesta debe hacerse "escuchando a la candidata", la Ejecutiva municipal instó a Rey a hacer consideraciones sobre la lista, pero esta no las presentó, según fuentes socialistas.

"Vamos a conseguir una lista buena e integradora. Porque estamos en una buena línea de diálogo continuo y de voluntad integradora por una y por otra parte", dijo ayer Rey a este periódico sin querer entrar en detalles sobre la configuración de la candidatura. "Se está creando mucho ruido alrededor y no existe más tensión que la propia de la elaboración de una lista, y seguimos en este proceso. Así que no quiero que haya distorsiones", añadió.

Una vez que la Ejecutiva local remita la candidatura que defiende a la dirección provincial del partido, esta dictaminará en una reunión este sábado sobre esa lista antes de aprobarla y enviarla a la Ejecutiva gallega presidida por Gonzalo Caballero, a la que está más próxima Acón, la secretaria de la agrupación municipal. El informe y las recomendaciones que haga la dirección autonómica llegará hasta Madrid, donde la Comisión Federal de Listas emitirá otro dictamen que posteriormente pasará por el Comité Federal, el órgano que finalmente deberá dar luz verde a la candidatura coruñesa para las municipales.

Con el orden de la lista todavía por acordar, las diferencias presentes entre la candidata y quien lidera la Ejecutiva municipal demuestran las dificultades de convivencia entre las familias socialistas, que deberían resolverse a lo largo de estos días para ofrecer una sensación de unidad con vistas a las elecciones.

La propuesta defendida por la Ejecutiva local, a la que Rey no ha apelado, sitúa a Rafael Arangüena como número 2, el hombre que más votos atrajo el sábado pasado, pero a quien la candidata no ha incluido en su propia ordenación de nombres. Acón sería la número 3, seguida por Jesús Celemín y la actual portavoz municipal, Yoya Neira.