Ferreiro apela al apoyo al cambio en el crédito para asumir "gastos obligatorios"

El alcalde, Xulio Ferreiro, expresó ayer su confianza en que el cambio en el crédito presupuestario por valor de 14 millones de euros que presentará Marea en el próximo pleno municipal cuente con el apoyo de los grupos para su aprobación, puesto que, de lo contrario, "no se podrá hacer frente a los gastos obligatorios", advirtió. "No tiene mucho sentido que se nos pida un modificativo y después no se permita su aprobación. Pero yo ya no me extraño de nada", comentó el alcalde.

Ferreiro, que dice desconocer el cariz de las enmiendas presentadas por el PP, defendió que en los presupuestos prorrogados "se recoge todo aquello que se nos ha pedido y todos los gastos necesarios y legales". Mencionó entre ellos la subida de los salarios de los funcionarios y la indemnización del edificio Fenosa, de 2,9 millones. En su opinión, añadió, las bajas son "una cuestión técnica".

"No me alcanza a ver dónde se pueden ver esas bajas", dijo Ferreiro, que destacó la rebaja de 600.000 euros en la partida del IMCE para fiestas y actos culturales. "No sé si al resto de partidos les parecerá insuficiente", señaló.