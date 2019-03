El PSOE augura que el contrato de limpieza viaria no garantizará la mejora del servicio

El grupo municipal socialista pronostica que el nuevo contrato de limpieza viaria, cuyo concurso fue aprobado ayer por la Junta de Gobierno Local, "no garantiza la mejora de la limpieza en la ciudad". La portavoz del PSOE en la Corporación, Yoya Neira, criticó que el Ejecutivo no tuviese en cuenta las recomendaciones presentadas por la plantilla de la actual concesionaria, lo que, a su juicio, confirma una actitud "empeñada en no escuchar ni dialogar".

La candidata socialista a la Alcaldía, Inés Rey, anunció su compromiso de subsanar las deficiencias en las instalaciones de la Unidad de Tratamiento de Alcohol y Conductas Adictivas (Utaca), que visitó ayer.