¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Música cubana por el Día de la Mujer

23.00 horas. La banda residente del Garufa Club, Son al Son, conmemora el Día Internacional de la Mujer con un repertorio de música cubana y temas como Eva, de Silvio Rodríguez.

►Noche de versiones en el Playa Club

22.30 horas. Las bandas Radio Bleach y Black Hole Jam rinden homenaje a iconos de la historia musical en una Noche grunge, en la que compartirán versiones de Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden.

►Actuación de los Crystal Fighters

El grupo británico liderado por Sebastian Pringle adelanta en un concierto sus nuevas composiciones, como Another level y Boomin' in your jeep. La apertura de puertas es a las 22.00 horas.

►Muestra fotográfica de Manuel Graña

20.00 horas. El fotógrafo Manuel Graña exhibe una selección de sus imágenes en Músicas do país, una exposición en blanco y negro sobre coros, instrumentos e intérpretes de música tradicional.

►Concierto del grupo Birds & Cables

22.30 horas. La banda, formada por Elena Fernández Zas, Mikel Otero y Guille Borrego, presenta en la Sala Mardi Gras su trabajo debut, Miles, en el que fusionan ritmos americanos, rock, folk, soul y pop.



Sábado

►Festival feminista con Pussy Riots

Brassica Rapa, Mounqup, Xiomara Fortuna, Marinah (Ojos de Brujo) y el grupo ruso de punk Pussy Riots protagonizan el festival Mulleres que transforman realidades.

20.00 horas

►Concierto de Hombres G en el Palacio de la Ópera

"Es mucho más importante mi libertad de expresión que las estupideces que las estupideces de la gente" - Repasa la entrevista completa con David Summers.

20.30 horas

►Salsa y jazz con la Orquesta Sonoridad

La formación, integrada por 16 músicos, toca un repertorio de salsa y latin jazz en el Garufa, en la que sonarán temas de artistas como Tito Puente.

23.00 horas

►Emilio Rúa presenta su disco 'Duetos'

El cantante presenta en el teatro Colón, junto a Josele Santiago, Rosa Cedrón, La Shica y Rebeca Jiménez, las canciones de su nuevo disco Duetos.

20.30 horas

►José Sacristán 'representa' a Delibes

José Sacristán protagoniza la adaptación a las tablas de Señora de rojo sobre fondo gris. La representación tendrá lugar en el teatro Rosalía.

20.30 horas



Domingo

►Concierto de la Banda Municipal

La Banda Municipal de Música, dirigida por Juan José Ocón, interpreta piezas de Granco, Bourgeois, Couceiro y Aragüés en un concierto en el Palacio de la Ópera.

12.15 horas

