A experiencia do coma, en son e imaxes

Fixera esa viaxe unha ducia de veces. De Galicia a Madrid e de Madrid a Galicia, continuamente polas estradas de día e de noite. Malia o azar, que é traizoeiro, quixo que aquel 27 de outubro fose diferente. No 2016, mentres estaba ao volante do seu automóbil, os ollos de Antón Reixa pecháronse de sono á altura da localidade de Villalpando, onde sufriu o accidente de tráfico que lle conduciría a un coma inducido. Durante 18 días, o escritor e vocalista de Os Resentidos estivo nun limbo que reflictiu en Michigan/Acaso Michigan (Crónica de 18 días en coma), un libro que agora se converte en videoinstalación na Fundación Luis Seoane.

A peza artística, que inaugura esta tarde ás 20.00 horas, mestura textos, escultura e material audiovisual para recrear aquel período que o autor pasou "fóra do mundo" e, ao mesmo tempo, na UCI do Hospital Modelo da Coruña. A súa sala de coidados intensivos a replica Reixa na nova creación, para a que se valeu da música de Anxo Graña, as imaxes "borrosas" de Antonio Segade, e a escultura O Quixote esperta en Conxo de Francisco Leiro, na que o artista ve similitudes coa experiencia de espertar dun coma. "Representa a un fidalgo que se ergue dunha cama, como se lle desvelara un pesadelo. Eu sempre pensei que a morte era como quedar durmido, pero a verdade é que o coma é un debate cun mesmo moi machacante", conta o autor, que abrirá a videoinstalación ata o 5 de abril, a mesma cantidade de días que as que pasou inconsciente.

Dese tempo, Reixa non lembra paraxes misteriosas, por moi preto da morte que estivera no hospital. No canto do máis aló, o que ten é o recordo de pasar esas dúas semanas en Michigan, un estado que lle perseguiu de xeito obsesivo cando abriu os ollos no Modelo. "Eu tiña un delirio. Pensaba que estivera pasando uns días alí, e que encontrárame con Trump nunha campaña electoral. O meu irmán regaloume un paquete de xornais dese tempo, de broma, para que soubese o que estivera pasando mentres eu estaba en Michigan", di o músico con humor.

A súa videoinstalación contará tamén con noticias desa etapa, e con outras de actualidade que porá a disposición dos visitantes cada día baixo o nome de Michigan Daily. O autor escribirá ademais un texto diario para acompañar a información, que agarda que lle sirva de "terapia", e que presentará na clausura da mostra xunto ao libro no que a peza se basea.