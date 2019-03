Trabajadores del Materno exigen aparcamiento gratuito en la zona

La construcción del carril bici en la avenida de A Pasaxe ha reducido el número de plazas de aparcamiento en el Materno Infantil, lo que ha agotado la paciencia de los trabajadores del centro, que exigen la construcción de un "aparcamiento gratuito" para dar servicio a un hospital que recibe pacientes de toda Galicia y a enfermos de cáncer que acuden aquí a su tratamiento diario. "No es lógico que en un hospital público no haya sitio para aparcar", dicen



Los trabajadores del hospital Materno Infantil se movilizarán el próximo jueves, 21 de marzo, para exigir más aparcamiento gratuito en la zona. La construcción del carril bici en la avenida de A Pasaxe ha disminuido las plazas para estacionar disponibles en los alrededores del hospital, aunque en algunos puntos los conductores aparcaban pese a estar prohibido, y ha colmado la paciencia de la plantilla del centro sanitario. "No estamos en contra del carril bici pero sí queremos manifestar que no hay sitio para aparcar", critica una trabajadora del Materno, María Seijas, una de las organizadoras de la protesta, que discurrirá del restaurante La Terraza hasta el desvío al Chuac de diez a once de la mañana.

Cada día, en este centro hospitalario, trabajadores y pacientes se encuentran con problemas de aparcamiento. "No puede ser que haya poco sitio y que, además, el que hay nos lo quiten. Así nos quedamos a cero. El hospital recibe pacientes de toda Galicia y necesitamos una solución", señala esta sanitaria, que apunta que al Materno acuden también pacientes de cáncer para su tratamiento. "Es gente que pasa muchas horas aquí", añade. El hospital tiene un pequeño parking para los trabajadores, pero Seijas asegura que es "insuficiente". "Hay que aparcar fuera pero también es complicado", detalla, y añade que "no es lógico que en un hospital público no haya sitio para dejar el coche". Además, indica que "el servicio de autobús tampoco es bueno". "Somos un hospital referente en toda Galicia y las conexiones son malas. Si ya los trabajadores no podemos venir en bus, mucho menos los pacientes", expone.

Con la movilización del jueves, los empleados del Materno Infantil pretenden "reivindicar la importancia de crear un aparcamiento que no sea de pago". María Seijas propone "terrenos anexos al hospital" para la construcción de este parking que pueda dar servicio "a casi todos, porque para todos es imposible". En el anterior mandato, el Ayuntamiento promovió en la zona un aparcamiento de pago, que gestiona la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades, para dar servicio, fundamentalmente, al hospital Materno Infantil y al Centro Oncológico de Galicia.