Los desahucios bajan de enero a septiembre de 2018 a la mitad respecto a 2017 por la huelga

Los lanzamientos practicados en el partido judicial de A Coruña se redujeron a la mitad en los primeros nueve meses del año pasado. De los 406 con los que se cerró 2017, un media de 33 al mes, se pasó en el periodo de enero a septiembre, a 127, una media de catorce al mes. El partido judicial de A Coruña engloba los ayuntamientos de Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo, Oleiros y la ciudad de A Coruña. La huelga de los funcionarios de Justicia „que se extendió desde el 7 de febrero hasta principios de mayo„ fue el motivo principal por el que se redujeron estas cifras, aunque eso no implica que haya finalizado el drama de cientos de familias que se enfrentan a la pérdida de la que ha sido su casa durante los últimos años, sino que no se han tramitado todos los procedimientos.

La mayor parte de los casos de lanzamiento se ejecutan por impago de alquiler. Son 102 de los 127 registrados. Solo 22 son por ejecución hipotecaria y tres por otras razones. Durante el año 2017 hubo un repunte de los procesos desahucio, ya que, de los 312 que se habían ejecutado en 2016 „28 menos que en 2015„ los juzgados coruñeses pasaron a practicar 406 lanzamientos, de los que 340 fueron por alquileres. La misma cifra alcanzada en todo el año 2015, por ejecución hipotecaria, arrendamientos y otras razones.

Actualmente, según fuentes de los juzgados, los propietarios no tienen paciencia y esperan una media de cuatro meses para denunciar el impago de la renta cuando antes podían estar aproximadamente un año sin percibir los ingresos del alquiler antes de judicializar el caso.

Estos datos de lanzamientos, proporcionados por el Gobierno a una pregunta escrita planteada por el PP, tienen en cuenta, dentro de las ejecuciones hipotecarias, "los procedimientos que, tramitados en los Juzgados de Primera Instancia, permiten exigir el pago de las deudas garantizadas" tanto por hipoteca como por el inmueble al acreedor". Las cifras de los lanzamientos se contabilizan por inmueble, ya sea el Juzgado o el servicio común de notificaciones quien lo practique.

En este apartado se tienen en cuenta tanto las entregas voluntarias como los desalojos forzosos. El Gobierno no aportó los datos de todo el ejercicio de 2018 ya que todavía no había cerrado el último trimestre.

Fuentes judiciales indican que los datos de 2018 sobre los lanzamientos no se ajustan a la realidad de las familias, ya que muchos casos no se tramitaron debido a la huelga de los funcionarios y que los datos tardarán en normalizarse, ya que, a pesar de los refuerzos contratados tras la protesta de los trabajadores, los juzgados que llevan estos casos no se han puesto todavía al día. En la respuesta del Gobierno a la pregunta del PP, constan también las ejecuciones hipotecarias ingresadas, que son los procedimientos admitidos a trámite.

En el periodo de enero a septiembre del año pasado el partido judicial gestionó una cifra superior de casos similar a la de todo el ejercicio de 2017, 133 frente a los 144 del año anterior. Son unos resultados diferentes a los que marca la tendencia en el resto de la provincia.

En los nueve meses analizados de 2018, la provincia sumó 435 casos admitidos a trámite, mientras que en 2017 habían sido 399 „en 2015, sin embargo, la cifra era casi el doble, 726„.