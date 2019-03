John Malkovich y Marisa Paredes, en A Coruña para homenajear a Chema Prado

Los actores John Malkovich y Marisa Paredes acompañarán al exdirector de la Filmoteca Española Chema Prado en un homenaje que organiza el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI)-Filmoteca de Galicia del 21 de marzo al 10 de mayo.

Según informa la Consellería de Cultura e Turismo a través de un comunicado, el ciclo cinematográfico Vai e Vem. Carta Branca a Chema Prado le rendirá homenaje al que fue director de la Filmoteca Española entre 1989 y 2016, programador de ella desde 1975 y, "ante todo, amigo y mentor" de la cinemateca gallega desde su puesta en marcha hace 27 años.

Mientras que Prado desarrollaba su trabajo en la Filmoteca Española, también ayudó a formar al personal de la cinemateca gallega desde sus inicios.

Además, gracias a él fue posible llevar a cabo colaboraciones entre ambas entidades para numerosos trabajos de restauración y su intervención fue fundamental para el ingreso del CGAI en la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), sello de reconocimiento mundial.



Carta blanca a Prado

Con motivo de este tributo, el CGAI le ha dado "carta blanca" a Prado para programar una serie de películas que marcaron tanto su trayectoria profesional como vital, además de recibir en A Coruña a algunas de las amistades personales del gallego, natural de Rábade, como es el caso de Marisa Paredes y John Malkovich.

De este modo, el Centro Galego de Artes da Imaxe quiere agradecerle su "inestimable apoyo" con Vai e Vem, que toma el título de la última película de João César Monteiro y es fruto de la colaboración con diversas cinematecas internacionales "de prestigio" en la cesión de copias para ser proyectadas en A Coruña.

Asimismo, el homenaje cuenta con la implicación del Ayuntamiento en la organización en el Pazo Municipal de María Pita de una exposición con la obra fotográfica de Prado, que a lo largo de su amplia carrera tuvo la oportunidad de retratar numerosas personalidades del cinema internacional.

Las selecciones del CGAI se proyectarán a lo largo de una veintena de sesiones durante las que se pasarán títulos "míticos", pero también "rarezas que resultarán un descubrimiento hasta para el público más cinéfilo".



Estrellas del cine internacional

Marisa Paredes acompañará a Chema Prado en la apertura del ciclo el próximo jueves 21, con la proyección en la filmoteca gallega de La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar.

La película, la tercera de las seis en las que Paredes se puso a las órdenes del director manchego, ha supuesto un punto de inflexión en su carrera interpretativa, además de valerle el premio a la mejor actriz en el festival checo de Karlovy Vary.

El viernes 22 será John Malkovich quien estará en A Coruña para introducir la proyección de El cielo protector, una película del Bernardo Bertolucci. Se desarrollará en una sesión "especial" que acogerá el Teatro Colón. Para este pase también colabora el Ayuntamiento de A Coruña, de la misma manera que para el de Stop Making Sense, de Jonathan Demme, que tendrá Lugar el 26 de abril en el mismo espacio.

El actor, productor y realizador estadounidense también presentará el sábado 23 en la sede del CGAI Pasos de baile, una película que él mismo ha dirigido y que está protagonizada por Javier Bardem.

En el programa organizado por Chema Prado para el CGAI se encuentran otros nombres como Jim Jarmusch, del que se exhibirá Dead Man, además de You Are Not I, de Sara Driver, en la que ejerce de director de fotografía. Asimismo, se proyectarán otros filmes que ofrecerán al público gallego "una oportunidad única" de conocer obras de difícil acceso.