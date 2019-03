La candidatura del PSOE adelgaza

La dirección federal, gallega, provincial del PSOE y la candidata a la Alcaldía intentan atemperar los ánimos de la militancia coruñesa y cerrar filas en torno a una lista que no convence del todo a ninguna de las familias. Esta tarde hay reunión de la Ejecutiva en Zalaeta para formar el comité de campaña y hablar de la constitución de las candidaturas para las próximas convocatorias electorales. Como telón de fondo, renuncias o posibles renuncias, que de momento afectan a la cola de la relación de nombres.

Una baja significativa será del coordinador LGTBI y vocal de la Agrupación. Recuerda que en las municipales de 2015 el grupo LGTBI del PSOE estuvo representado en puestos de salida con Fito Ferreiro, que ha sido concejal durante todo el mandato. Es, para este militante, todo un "referente" por su activismo y su trabajo dentro de la Corporación municipal. Pasar del número 6 que ocupó Ferreiro al 16 que dejó provincial o el 18 que firmó Ferraz, le parece un "retroceso" respecto a aquella representación.

El primero que confirmó que no iría fue Pedro Méndez, miembro de Protección Civil, al que ubicaron en el puesto 22. Otros militantes también se lo están pensando, incluso en los pisos superiores. Una de ellas es Rosa Barreiro. La histórica exdirigente vecinal fue la cuarta mujer más votada por sus compañeros (lo que la colocaría de séptima en la lista de respetarse la votación), que candidata y provincial bajaron al 11, puesto refrendado por la gallega. Barreiro está disconforme con que no se hayan respetado los deseos de la militancia y dice que se está pensando si concurrir o no en el equipo de Inés Rey. Otra de las militantes más votadas, y como Barreiro miembro de la Ejecutiva y relegada, puede tomar la misma decisión.

La dirección provincial de Valentín González Formoso, con la candidata, y la gallega de Gonzalo Caballero, revolvieron escalonadamente el resultado de las primarias, cuyo visto bueno dio Ferraz. Caballero pertenece al Comité Federal que rubricó la nómina y su máximo responsable, José Luis Ábalos, reconoció que había estado hablando con la dirección provincial para resolver las desavenencias.

Así se cocinó una lista que, aunque da representación a todos, no satisface del todo, a casi nadie. La secretaria general de la Agrupación local, Eva Martínez Acón, instó el lunes a poner fin a las disputas internas y a comenzar a pensar en las elecciones. También la candidata, que se mostró "ilusionada" con una lista "integradora" y "cohesionada" que puede ser el "Gobierno municipal de mañana".