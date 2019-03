El Concello dice que "ultima" el plan para municipalizar las bibliotecas

El Concello afirmó ayer que está "ultimando y verificando" el proyecto de municipalizar las bibliotecas y aseguró que se dará traslado a la oposición del expediente en cuanto esté acabado. Unas explicaciones que no aceptaron ayer los grupos de la oposición, que piden mayor información sobre el plan y, en el caso del PP, ya denuncia que la pretensión del Gobierno local supone un "fraude de ley".

Según el grupo municipal, que obligó a la celebración, ayer, de la comisión de Transparencia, la Empresa Municipal Vivienda, Servicios y Actividad (Emvsa) no puede asumir la plantilla de trabajadores actual de los centros municipales tal como pretende el Ayuntamiento. Según el concejal de Culturas, José Manuel Sande, esta acusación es "infundada" y asegura que habrá "seguridad jurídica, administrativa, económica y laboral". Los populares consideran que una empresa municipal no puede asumir el servicio porque no tiene, dice, "medios humanos, materiales y económicos propios" y tampoco podría el Gobierno local, apunta, traspasar el personal o realizar transferencias económicas a Emvsa.

Además de esta acusación, el PP también acusó al responsable de Culturas de no haber dado "ninguna explicación", en general del proceso, ni tampoco del convenio colectivo firmado entre trabajadores y empresa a finales del año pasado.

Después del encuentro, Sande culpó del retraso en la puesta en marcha de la remunicipalización en los "cambios" de la ley de contratos y los, dijo, "constantes atrancos por parte de algunos grupos de la oposición". Según Sande, ambos motivos "determinaron el cambio en la hoja de ruta inicial del Gobierno local para darle mayor seguridad jurídica".

Por su parte, la concejala del BNG Avia Veira apuntó que será el consejo de administración de Emvsa, del que forman parte los grupos de la oposición, el que apruebe el plan por lo que solicita mayor detalle en la información sobre el expediente.

La red de bibliotecas municipales está formada por ocho centros y 90 trabajadores, 64 de ellos de la empresa Eulen.