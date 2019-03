La demanda de plazas de Infantil supera la oferta en al menos la mitad de los colegios

El periodo de solicitud de plazas de Educación Infantil finalizó ayer con lista de espera en al menos doce colegios públicos y privados de los 42 centros que hay en la ciudad, ya que recibieron más solicitudes que plazas ofertadas. Aproximadamente un centenar de niños tendrá que acudir a un colegio que no fue la primera opción de sus familias, según datos facilitados por algunos de los centros, ya que 15 no quisieron aportar información o no fue posible contactar con ellos. Además, aunque el plazo se cerró ayer, todavía pueden entrar peticiones por registro o a través de internet, que tardan en ser contabilizadas.

De nuevo, Santa María del Mar es el colegio más demandado tras recibir 120 peticiones para las 100 plazas que oferta. Además, las solicitudes han aumentado con respecto al año pasado y se han presentado cinco más. El San Francisco Javier es otro de los centros que más lista de espera presenta, con 50 plazas y 72 solicitudes de familias.

De los colegios públicos, los que más vacantes ponen a disposición de los vecinos son Eusebio da Guarda, María Barbeito y Calasanz, que tienen un total de 75. El Liceo La Paz, que es concertado, alcanza las 125 vacantes, por lo que seis niños no tendrán hueco en este colegio, pues se han tramitado 131 peticiones.

Hay al menos otros 15 colegios que no tienen lista de espera y cuentan con plazas libres, que podrían cubrirse por aquellos niños que no han conseguido su primera opción. El que más vacantes tiene es Hijas de Jesús, que para el centenar de plazas que ofrece ha recibido 77 peticiones. El centro San Pedro de Visma, con 50 plazas, tiene 15 huecos disponibles. Esta vez, el colegio no ha tenido problemas con su oferta después de que el año pasado la Xunta redujese las vacantes de 50 a 25. Una decisión que tuvo que modificar días después tras la petición de la directiva, pues las solicitudes de las familias duplicaban las plazas ofertadas y podía llenar dos clases con 25 alumnos cada una. Este curso, sin embargo, se ha quedado en las 35 peticiones.

Igual que ocurrió en 2018, el Eusebio da Guarda cuenta con 75 solicitudes para sus 75 plazas, por lo que todos los alumnos que han pedido este centro comenzarán sus estudios en él. Otros como Rosalía de Castro y Sal Lence han quedado a las puertas de cubrir sus plazas, con solo una vacante, aunque todavía hay que incluir los trámites registrados online, cuyo plazo cerraba ayer a medianoche.

Las listas provisionales de alumnos admitidos y no admitidos se publicarán antes del 25 de abril y los interesados tendrán cinco días para presentar sus reclamaciones en caso de que no hayan conseguido sitio en el centro en el que proponían como primera opción.

Según informó la Xunta, las listas definitivas se harán públicas antes del 15 de mayo, ya que las familias de los niños de Educación Infantil deberán hacer la matrícula entre el 20 y el 30 de junio. En caso de que haya empate entre varios alumnos, según consta en la página web de la Consellería de Educación, serán la E para el primer apellido y la U para el segundo. Las segundas letras serán C y P.