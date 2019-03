Un particular que vendió dos pisos al Ayuntamiento denuncia acoso y desprotección

El particular que vendió dos pisos al Ayuntamiento de A Coruña dentro de su convocatoria para adquirir inmuebles destinados al alquiler social, Toni Lodeiro, ha afirmado hoy que se siente "acosado" por el PP local y "desprotegido y desamparado" por el Gobierno municipal y los grupos de PSOE y BNG en María Pita.

"He sido acusado falazmente de haber recibido trato de favor en un concurso público por ser simpatizante de Marea Atlántica", ha denunciado Lodeiro a través de un comunicado, en el que también ha señalado a dicha formación, al PSOE y al BNG por "anteponer sus intereses partidistas y electoralistas a la defensa de la ética de las actuaciones administrativas".

La venta de las dos viviendas de este ciudadano al Ayuntamiento de A Coruña fue denunciada ante los tribunales por el PP local como un presunto caso de trato de favor, si bien la causa fue archivada el pasado mes de febrero.

"He guardado silencio durante un año porque me ha costado mucho digerir todo lo que ha sucedido y no quise alentar un proceso que, por ser totalmente falso, creía que caería por su propio peso", ha relatado Lodeiro, quien ha sentido "rabia" por el papel de los diferentes actores y ahora se quiere expresar "desde cierta distancia y perspectiva".

Lodeiro, quien se declara simpatizante de Marea Atlántica "y de otras iniciativas municipalistas del Estado", ha asegurado que presentó al concurso "dos vivienda humildes" por su "simpatía" con el objetivo del mismo, si bien ha declarado que no informó de su participación a nadie del Gobierno local y que fue un familiar suyo quien hizo las gestiones.

"No participé directamente en el proceso, que fue íntegramente gestionado por un familiar, ya que vivo en Cataluña desde hace diez años", ha apuntado el ciudadano, quien ha sostenido que, "como informó el personal municipal", su representante "colaboró en todo momento ofreciendo toda la información que le fue requerida por la Administración".

De este modo, Lodeiro ha pasado a denunciar que "campañas como ésta" implican "un importante abuso de recursos públicos" y una "persecución selectiva" a personas "comprometidos con determinadas opciones", lo que supondría "una traba al derecho democrático a la participación política".

"Algunas personas próximas a diversas iniciativas municipalistas gallegas me han dicho en estos meses que cómo se me ocurrió participar en un concurso público municipal sabiendo cómo está el patio", ha señalado el afectado, quien ha precisado que conoce a gente "que evita participar para ahorrarse problemas".

Lodeiro apunta directamente al PP a la hora de señalar al responsable de la "campaña de acoso", aunque también entiende que al Gobierno local "parecía pesarle más el miedo al daño electoral que amparar a un ciudadano afectado y defender el derecho a recibir un trato proporcional por parte de la Administración".

"Sentí desprotección y desamparo por parte del Ayuntamiento de A Coruña; nadie se puso en contacto conmigo para explicar la situación y se me negó audiencia reiteradamente a pesar de ser el ciudadano más perjudicado en los últimos años tanto a nivel económico como de imagen personal por un montaje partidista", ha proseguido.

En este sentido, este vecino de A Coruña ha señalado que el Gobierno local "se situó de perfil ante este conflicto", obviando en todo momento "la asunción de su total responsabilidad en los errores cometidos en el concurso" y los perjuicios sufridos por un ciudadano "que no padecen las personas alineadas con otras opciones políticas".

Con respecto al papel de PSOE y BNG, Lodeiro ha asegurado que sólo vio "oportunismo", ya que "vieron en el caso una oportunidad para sumarse y desgastar electoralmente al Gobierno local, sin mostrar ninguna preocupación por los efectos de su forma de proceder sobre los vecinos de la ciudad".

"Después de meses buscando se encontraron en el concurso errores técnicos generalizados y no restringidos a mi caso, ni rastro de trato de favor", ha afirmado Lodeiro, quien ha lamentado que el PP "sigue reclamando la anulación de los procesos de compra" que tienen que ver con él.

En este sentido, este vecino ha concluido su comunicado lamentando que el interés por "la perfección" en los procesos administrativos "parece nulo cuando sólo sirve para sacar votos".