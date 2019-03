"Las primarias de listas están desvirtuadas desde el momento en que son consultivas"

La configuración de la lista con la que el PSOE aspira a recuperar el Gobierno local en las elecciones de mayo hizo aflorar las diferencias internas en el partido en la ciudad. La candidata a la Alcaldía, Inés Rey, quiere enterrar los desacuerdos por nombres y puestos y enfocar un nuevo tiempo con la convicción firme de que su equipo será el próximo Ejecutivo municipal.

¿Ha habido ruido en el PSOE de A Coruña porque alguien ha querido hacerlo?

El sistema de primarias del que nos hemos dotado para elegir a los candidatos y al secretario general es manifiestamente mejorable, hay que darle una vuelta. Las primarias para la configuración de las listas quedan desvirtuadas desde el momento en que tienen carácter consultivo y no vinculante. Son asambleas, y de ahí viene que se haya generado ruido. Cuando esos resultados no tienen su reflejo exacto en la lista que se presenta, hay diferencias de criterio y frustraciones personales.

¿Sirven entonces para algo más que para desvelar esas frustraciones?

No eran estrictamente unas primarias, sino unas propuestas para que luego los candidatos ordenaran la lista junto con la dirección del partido intentando que fuera una lista representativa y a la vez cohesionada, en la que el candidato tuviera cierto margen para configurar un equipo de trabajo, y eso es lo que hemos hecho.

La lista final no es exactamente igual a la que usted propuso. ¿Tiene plena confianza?

Absolutamente. Hubo mínimos retoques. Somos 27 compañeros de larga trayectoria socialista con bagaje político e institucional, referentes sociales y sindicales. Es una lista potente y multidisciplinar que próximamente será el Gobierno municipal.

¿Los que están o quieran no estar se volcarán por el PSOE?

En el PSOE siempre se ha dado todo por el partido con independencia del puesto en que el partido nos coloca. Así seguiremos, desde la lista y desde fuera de la lista.

El coruñés confió en el PSOE durante 28 años, luego le dio la mayoría absoluta al PP y después a un partido nuevo sin experiencia política. ¿Cómo se recobra la confianza del votante?

No me atrevo a hacer análisis políticos profundos. La realidad política es muy cambiante. No se trata de ciclos, sino de rigor, trabajo y seriedad. A Coruña avanzó a todos los niveles cuando hubo gobiernos socialistas. El PP no hizo nada, a la vista está que perdió la mayoría absoluta. Y Marea no ha pasado del eslogan y no ha sabido gestionar. La ciudad no puede quedarse paralizada otros cuatro años ni quedarse instalada en el pesimismo existencial y urbano.

¿Cómo constatan ese pesimismo? No es fácil medirlo.

No hay más que salir a la calle y preguntar.

¿Y usted cree que el coruñés quiere que gobierne el PSOE?

Quiere un gobierno ágil, con capacidad de gestión, que trabaje para la ciudad y recupere el diálogo social y institucional roto en cuatro años, un gobierno para todos. Yo seré la alcaldesa de todos, de los que me votan, de los que no y de los que se quedan en casa.

El diálogo funciona mejor cuando las administraciones tienen idéntico color político.

No estoy de acuerdo. Negreira tuvo las demás administraciones a su favor y no consiguió ningún proyecto estratégico y deshumanizó la zona de la Marina. Durante 28 años la Xunta paso por varios partidos y la ciudad siempre avanzó con el PSOE. Porque había un gobierno centrado en las personas y en la ciudad. Cuanto menos afín es la institución con la que hay que hablar, más esfuerzo de diálogo hay que poner. Si tengo que hablar con el señor Feijóo, seré la primera en sentarme a la mesa para conseguir que la ciudad avance.

¿Qué socialismo pregona?

Lo que hoy representa el PSOE es un partido de gobierno responsable y dialogante, con valores como la igualdad, la solidaridad, la defensa del medio ambiente. Estos principios son la base del Gobierno de Pedro Sánchez y serán los principios del próximo Gobierno municipal.

¿Sánchez como modelo?

El PSOE trasciende a sus líderes y dirigentes, hay algo más, que es la fuerza de las ideas y de las convicciones. Yo nunca me he definido con apellidos de compañeros, no me gusta. El partido está antes que nosotros.

¿Qué herencia ha dejado el PSOE que gobernó la ciudad?

La vemos al salir a la calle: el paseo, las bibliotecas, los museos, los centros cívicos. Ahí tenemos la herencia. Desde el 2011 no gobernamos y desde entonces ningún gobierno ha hecho nada.

En la mochila de la herencia socialista caben licencias ilegales, sentencias judiciales con consecuencias millonarias y proyectos urbanísticos sin desarrollar. ¿Eso le pesa?

A mí no me pesa. Ustedes hablan de unos desarrollos urbanísticos como si hubieran sido terribles. Hay un caso que es el de un edificio, que se judicializó y se ha solucionado. El resto son actuaciones, en las que yo no voy a entrar. Son dos, tres casos.

¿Qué campaña electoral espera? Hoy prima la crispación.

La campaña del PSOE va a ser una campaña en positivo, desde la izquierda útil. La discrepancia es sana y necesaria, pero hay límites que no se pueden cruzar nunca. En el barro no me van a encontrar.

¿Qué clase de líder es Rey?

Soy una mujer que me parezco a mi ciudad: moderna, de mi tiempo, con las mismas preocupaciones que el resto de ciudadanos. No soy una política al uso, no he vivido de ella, pero tengo un compromiso político férreo.

¿Entre sus principios está el "no es no" de Sánchez?

Por ser abogada, soy una persona proclive al diálogo y a llegar a acuerdos. Trato de agotar todas las vías antes del enfrentamiento. Pero si se agotan esas vías de consenso también sé tomar decisiones y asumir sus consecuencias.

¿Como al pactar con otros partidos, por ejemplo?

Eso se abordará el 27 de mayo, pero dudo que se aborde porque habrá un gobierno socialista.