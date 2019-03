Trabajadores del Materno prevén más protestas para exigir un 'parking' gratuito

Medio centenar de trabajadores del Materno Infantil se movilizó ayer en el entorno del hospital para exigir aparcamiento gratuito en la zona. La plantilla prevé continuar con estas marchas para "encontrar solución" a un problema que afecta no solo al personal, sino también a los pacientes. "Estos días se comenta mucho que hay que llegar temprano para encontrar sitio para aparcar y no puede ser", señala una de las organizadoras de la protesta, María Seijas.

Hace años que los trabajadores denuncian la falta de estacionamiento en las proximidades de la avenida de A Pasaxe, pero no fue hasta ahora, cuando la construcción del carril bici ha disminuido las plazas disponibles, cuando han decidido manifestarse. "Hay quien opta por aparcar junto al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y bajar en el intercentros [transporte para trabajadores]", señala esta sanitaria, quien apunta que en la zona "hay muy pocas opciones para estacionar".

El Concello, según informó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, está "negociando" con la empresa encargada del parking del Materno, Copasa, la "rebaja de los precios". Este aparcamiento, que gestiona el Ayuntamiento a través de la Empresa Municipal de Vivienda, Servicio y Actividades (Emvsa), dispone de 365 plazas y se paga 0,029 por minuto y 1,74 euros por hora, lo que para los empleados del centro hospitalario es "muy caro". Ferreiro también reconoce que son "precios excesivos" pero argumenta que "no es fácil" cambiarlos.

El Gobierno local apuesta, además, por "potenciar el transporte público". En octubre del año pasado, las líneas de autobús 12, 12A y 17 empezaron a dar servicio al Materno pues hasta ese momento el final de la ruta era el Chuac. "Trabajaremos por ahí porque tenemos que ser conscientes de que el modelo de movilidad dependiente en exclusiva del vehículo privado tiene que cambiar", explica Ferreiro, quien revela que en la zona "hay espacios libres" pero es "complicado" crear aparcamientos nuevos.

Los trabajadores del Materno que se unieron ayer a la marcha por la avenida de A Pasaxe critican también que "ya no se puede aparcar" por el carril por donde discurrirá el carril bici, que todavía está en construcción. "Han asfaltado pero no hay señales de si podemos estacionar o no", apunta Seijas. El alcalde recuerda que "mucho aparcamiento" de esa zona "que se estaba utilizando estaba prohibido". "No es muy seguro aparcar en vías de alta capacidad como A Pasaxe", concluye.