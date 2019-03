Transparencia de "elevadísimo" peso

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha llevado al Consejo de Transparencia a los tribunales para evitar que le obligue a entregar las actas de su Consejo de Administración, órgano que toma las principales de ente público, a un ciudadano que las solicitó. Uno de sus argumentos, rebatidos por Transparencia, es que la revelación supondría la "paralización" de su actividad por el "elevadísimo volumen de documentación requerido". De siete actas analizadas por este periódico la menor tiene seis folios y la mayor, 56. La menor pesa 25Kb y la mayor 1.706. Por tanto, sin problema para enviarse por múltiples canales, incluido un teléfono móvil. Las reuniones del Consejo no superan la media docena anual.

El Consejo de Transparencia rechazó, dando la razón al solicitante, que la falta de medios fuese argumento suficiente para negar la información, como esgrimió la Autoridad Portuaria, que asegura que supondría "paralizar la actividad del organismo público". Transparencia responde que el Puerto tendría el plazo de un mes para entregarla, prorrogable además otro mes, para ofrecer información. Añade que el volumen no se puede considerar "ejemplo de juicio determinante a la hora de rechazar el acceso a la información".

La solicitud, cuya aceptación entienden los responsables portuarios que les abocaría al colapso, incluye actas de cuatro años, de 2015 a 2018. De las actas que ha podido verificar este diario, la de noviembre de 2015 tiene seis páginas; la del 22 de febrero de 2016 tiene 23; la del 11 de mayo de 2016 tiene 42 páginas; la del 30 de junio de 2016 tiene 51 y la del 22 de diciembre de 2016 suma 56. El acta del 23 de febrero de 2017 se recoge en 23 páginas y la del 24 de mayo, en 28. El documento de menor tamaño, en formato PDF, es de 25Kb y el de mayor, 1.706.

¿Por qué considera el Puerto "elevadísima" esta carga? Argumenta que no puede entregar solo las actas, como pide el demandante al que ampara el Consejo de Transparencia, sino que no son documentos "autónomos o aislados" y van asociados a expedientes. Alega que su conocimiento "aislado o sacado de contexto podría suponer una utilización parcial y sesgada". Transparencia replica que la petición se limita a las actas y a sus decisiones y que los expedientes a los que se refiere el Puerto "no se englobarían en el acceso".