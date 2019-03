El Concello reinicia la caducidad de la obra del 'esqueleto' de la ronda de Nelle

El Gobierno local ha abierto un segundo procedimiento de caducidad de la licencia del edificio de viviendas en los números 69 y 71 de la ronda de Nelle. Este inmueble, que tiene parcelas en las calles Nuestra Señora de Fátima y Maravillas, recibió autorización en febrero de 2011 y permanece en estado de esqueleto desde poco después de comenzar la obra, por lo que en junio de 2016 se le incoó otro procedimiento de caducidad que no se resolvió.

La Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada la apertura de un nuevo expediente de caducidad del edificio, proyectado para 47 viviendas, dos locales comerciales y 172 plazas de garaje. El trámite de audiencia no se ha remitido esta vez a la promotora del inmueble, que tras la primera declaración de caducidad cursó recursos de reposición contra el acuerdo, sino a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), actual propietaria de los terrenos.

El plazo previsto para la construcción del edificio era de 36 meses desde el inicio certificado de las obras en agosto de 2011, con un presupuesto cercano a los 3,5 millones de euros. Casi tres años después Urbanismo abrió expediente de caducidad de licencia, ante lo que la empresa alegó con una solicitud de prórroga de 18 meses. Un mes más tarde la obra fue paralizada tras una inspección que constata que solo se había ejecutado la cimentación, el muro perimetral del sótano y parte de la estructura del edificio, en el que, con los trabajos detenidos, había riesgo de abandono.

Una denuncia del Valedor do Pobo a mediados de 2016 precisamente por estado de abandono sucedió a un incendio en el sótano del edificio un año antes y a numerosas quejas vecinales remitidas al área municipal de Medio Ambiente por el estancamiento de agua en las parcelas y la consiguiente presencia de insectos. El Gobierno local declaró caducada la licencia a los cinco años de haberla concedido, pero el Ejecutivo no desestimó el recurso de reposición interpuesto por la promotora hasta hace un año. El nuevo procedimiento de caducidad se produce al no haberse resuelto el anterior.