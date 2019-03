Hablar con los afectados para el plan de pagos

El alcalde, Xulio Ferreiro, declaró ayer que el Concello trabaja para "diseñar un plan de pagos" para satisfacer a los expropiados del castro de Elviña sin que cause "tensión" en las arcas municipales. Cree que será "complicado" incluirlo en el cambio de presupuesto que está en tramitación. El Supremo ha confirmado que se deben abonar a los afectados 50 euros por metro cuadrado, muy por encima del pago entregado en 2001 y 2005. La diferencia suma 14,5 millones de euros. "Hay que cuantificarlos y no se sacan de un día para otro de ningún cajón, hay que planificarlo y cambiar lo que se podía esperar de un ejercicio que ya no era normal pero que así aún lo será menos", comentó tras la inauguración del nuevo local de Ecos do Sur. "Veremos la posibilidad de hablarlo con los afectados", comentó.