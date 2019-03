Cabezas regresa entre Elvis y Picasso

Elvis regresa del servicio militar en Alemania con el miedo de que su éxito no volvería con él. Edita Elvis is back! en 1960 y el público se vuelve a rendir a su estrella. Y puesto que las guitarras siempre le pusieron fondo a su pintura, Jorge Cabezas is back! es el título de la exposición de la Fundación Seoane que este sábado supondrá la vuelta del pintor coruñés a las paredes de un espacio artístico seis años después. Un nombre escogido por él mismo, "porque no ha perdido ni su ironía ni su ingeniosidad". El arquitecto Carlos Pita, uno de los comisarios con Antón Reixa, explica que, desde la amistad, no quieren realizar ninguna visión "científica ni exhaustiva" de su obra, sino enfrentar al público "cara a cara" con todo el trabajo, "mucho y muy bueno", de Jorge.

Quieren mostrar "la potencia y riqueza" de la plástica de Jorge Cabezas (A Coruña, 1972), que sufrió un accidente cerebrovascular hace cinco años, a través de la obra que custodian particulares, Administraciones públicas como el Concello y la Diputación y entidades como la Fundación Araguaney o la Fundación Jove.

Y se expondrán en una única gran pared, como aquella gran última muestra en vida de Picasso en el Palacio de los Papas de Aviñón. Picasso, referente universal de Cabezas, se inspiró para el diseño en aquel Museo del Prado que tanto le impactó justo después de dejar A Coruña.

Así, a pared llena, 53 obras se disponen como un puzzle en un espacio de 23 metros por 4,5 para que los asistentes disfruten de la colección pero también para que el propio pintor se vea rodeado de su trabajo seis años después de su Pintando pintura de la sede del Colegio de Arquitectos, también como un "empuje" para sus pinceles, para que se de cuenta "de lo mucho y lo bien" que ha trabajado.

Reixa, Pita, Juan Rodríguez, Rubén Ventureira, Alberto García Álix... sus amigos están presentes en la muestra, en la que también se estrenará una pieza audiovisual realizada por Antón Reixa. Estará ubicada en una construcción hecha especialmente para la muestra, una pequeña sala de cine cerrada en forma de casita, como la que dibujan los niños, también pintada "una y otra vez" con el trazo infantil del coruñés. La exposición la completa su obra gráfica, dibujos de sus cuadernos y libretas que se expondrán por primera vez. Una publicación completa el homenaje, que se prolongará hasta el 30 de junio en la Fundación Seoane.