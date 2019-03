El Superior ratifica la anulación del contrato para una excavación en el castro ya finalizada

El Tribunal Supremo supone la última oportunidad del Concello para evitar indemnizar a la empresa Malvecín por la adjudicación irregular a otra firma, Desarrolla, de las últimas obras de limpieza, excavación, consolidación y restauración del castro de Elviña. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado por completo la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 y ha anulado la adjudicación municipal, realizada en junio de 2017, por un defecto de forma: el Concello concedió irregularmente tres días extra a Desarrolla para justificar su documentación. Como la obra está finalizada desde el verano pasado y los tribunales reconocen el derecho de la empresa recurrente a haber sido la seleccionada, se abre la opción a la demanda de indemnizaciones, que Malvecín cifró durante el pleito en 128.160,99 euros.

El Superior rechaza, en contra de lo que alegaba el Concello, que se pudiese ampliar el período para corregir la documentación porque de ello resultaría "un grave perjuicio para la seguridad jurídica al conceder un segundo plazo de subsanación al no haberse cumplimentado el primero". Falla el Superior que se debe considerar que Desarrolla no aportó en plazo la documentación que se exigía en las bases del concurso. "Se hace necesario „falla el Tribunal Superior„ llamar al segundo licitador, sin vulneración de la libre concurrencia ni de la proporcionalidad ya que se le practicó un requerimiento con el apercibimiento consecuente por la ley (retirada de la oferta) y es Desarrolla la que no cumple (ya por error, porque carecía del documento, porque no tenía un mínimo de 16 personas...) y debe soportar las consecuencias de su incumplimiento".

Malvecín fue la segunda mejor valorada en el concurso municipal, que el Ayuntamiento adjudicó a Desarrolla por 623.512 euros. Esta inversión completó la ejecución de la financiación que el Ministerio de Fomento, en 2008, había otorgado para la restauración del castro de Elviña con cargo a la inversión cultural que el departamento estatal debe realizar, establecida en el 1% de su inversión anual en obras, ampliado al 1,5% en 2013. Los trabajos de limpieza, excavación y restauración en el castro de Elviña siguieron el plan aprobado en 2014.

Malvecín llevó la adjudicación ante los tribunales al apreciar un defecto de forma que anulaba la contratación de su competidora. El Superior, como antes el magistrado de lo contencioso-administrativo, avala sus argumentos legales, y ordena los tres pasos que debe afrontar ahora el Concello: anular la adjudicación a Desarrolla, regresar al momento justo anterior a la contratación y seleccionar a la segunda oferta mejor valorada, la que presentó la sociedad que interpuso el recurso judicial, Malvecín.

El Concello licitó los trabajos en el castro en noviembre de 2016 por un importe de 824.777 euros. Además de Desarrolla Obras y Servicios y de Malvecín, concurrió al concurso Valuarte Conservación de Patrimonio. La evaluación técnica elevó la puntuación final de Desarrolla y le permitió superar a Malvecín, que había presentado la oferta más ventajosa económicamente. Según figura en el perfil municipal de contratación, Desarrolla se impuso con 93,44 puntos a Malvecín (86,84) y Valuarte (59,10).

El Ayuntamiento rechazó el recurso administrativo de Malvecín, que terminó acudiendo a los tribunales, donde ha obtenido sentencias favorables en las dos instancias. La firma alegó que el Concello había aceptado la documentación de la empresa ganadora del concurso fuera de plazo.

Durante el proceso de adjudicación, el director del área municipal de Economía reclamó a Desarrolla documentación que justificase su oferta. Según las sentencias, el Concello consideró suficiente la documentación en un primer momento, pero la mesa de contratación constató después que no se había aportado parte de la información requerida en las bases del concurso, en concreto la composición del equipo técnico que iba a intervenir en el castro de Elviña. Los miembros de la mesa acordaron por unanimidad conceder tres días adicionales a la empresa para incorporar esos datos.

La segunda firma mejor valorada, a la que la Justicia reconoce el derecho de haber sido la seleccionada, recurrió por entender que la Ley de Contratos del Sector Público solo ofrece diez días a la empresa ganadora para aportar toda la documentación que justifique que cumple con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y que dispone de los medios exigidos por el licitador para ejecutar los trabajos. Esta normativa concreta que, "de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación del licitador siguiente, por el orden en el que hayan quedado clasificadas las ofertas".

Malvecín cifró la cuantía del recurso en 128.160,99 euros. La Justicia, por ahora, solo ordena retrotraerse al momento previo a la contratación de Desarrolla, dar por anulada la oferta, y pedir la documentación a la denunciante para formalizar la adjudicación con ella, sin referirse a posible indemnización. Pero los trabajos de esta fase de la limpieza, excavación, consolidación y restauración del castro de Elviña ya están concluidos desde hace unos ocho meses, por lo que la empresa solicitará previsiblemente, como ejecución de la sentencia, una compensación económica. Contra el fallo del Superior, el Ayuntamiento y Desarrolla tienen opción de apelar en casación ante el Tribunal Supremo.