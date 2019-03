¿Qué pasa en la Autoridad Portuaria?

La Valedora do Pobo ha desestimado un recurso de un particular contra el Concello porque no le había facilitado la documentación que le había solicitado relacionada con el informe de fiscalización abierto por el Tribunal de Cuentas por la ejecución del proyecto de ampliación de las obras de punta Langosteira, realizadas por la Autoridad Portuaria.

La Valedora desestima esta petición porque el Concello ha alegado que no puede proporcionar ninguna información sobre este caso, ya que carece de ella. Y es que, a pesar de haberla pedido, la Autoridad Portuaria no le ha remitido datos sobre estas obras, que se corresponden con los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Este vecino solicitaba la información porque está interesado en personarse en la causa, aunque el Concello no se la puede dar porque no la tiene, a pesar de que la Autoridad Portuaria está incumpliendo una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al no dejar que la Administración local acceda a ella.

No es la primera vez que la Autoridad Portuaria niega a entidades y a particulares información que concierne a su funcionamiento. La administración, que preside Enrique Losada, decidió acudir a los tribunales para no cumplir la exigencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de entregar a particulares las actas del consejo de administración entre los años 2015 y 2018. La Autoridad Portuaria intentó obstaculizar el acceso a los datos alegando que facilitar la información paralizaría su actividad por el "elevadísimo volumen de documentación requerido", un argumento que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no aceptó, por lo que, ahora, serán los tribunales quienes decidan sobre si el Puerto puede o no mantener en secreto las actas de las reuniones del Consejo de Administración.

El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, que es también el representante del Concello en el Puerto, pidió al Puerto los informes que le reclama el particular que se quiere personar en la causa, los del expediente abierto por el Tribunal de Cuentas sobre las obras de la dársena exterior de Langosteira. El Puerto también judicializó esta petición, para negarle la información solicitada.

Varela tuvo que recurrir a Transparencia también para poder consultar las dietas que cobraban sus compañeros en el Consejo de Administración. Para entonces, el Puerto tampoco le quiso facilitar la información y solo lo hizo después de contar con un informe de la Abogacía del Estado, algo que demoró la entrega.