4.000 personas visitan la muestra del Victoria and Albert Museum en el primer mes

Más de 4.000 personas han visitado hasta la fecha la muestra Trazos maestros: dibujos holandeses y flamencos del Victoria and Albert Museum que la Fundación Barrié inauguró el 28 de febrero en su sede. La exposición ofrece al visitante una visión de la Edad de Oro en Holanda y Flandes desde el punto de vista artístico.

El montaje, comisariado por Louise Cooling, anterior comisaria adjunta del Victoria and Albert Museum, está compuesta por 90 obras de los siglos XVI al XIX pertenecientes a la colección de dibujos holandeses y flamencos del museo británico. Tras su presentación en Londres y su paso por Estados Unidos, la presentación en la Fundación Barrié es la primera en Europa, fuera del museo británico.

De ella, la directora de la Fundación, Carmen Arias Romero, subraya el hecho de que se pueda contemplar, hasta el 23 de junio, una selección de dibujos del Victoria and Albert Museum que no se han podido ver en Europa fuera del museo londinense y que, tras su regreso, "no volverán a exponerse por razones de conservación". "Por lo tanto, esta exposición representa una oportunidad única de contemplar los trazos maestros de autores tan relevantes como Rembrandt, Rubens o Van Dyck, entre otros", destaca.