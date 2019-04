Rosa Gallego será la número dos de la lista del PP a las elecciones municipales

La actual portavoz del grupo municipal del PP y exconcejala de Hacienda y Personal en el Gobierno local de Carlos Negreira, Rosa Gallego, será la número dos de la lista popular a las elecciones municipales. Así lo anunció ayer la candidata a la Alcaldía, Beatriz Mato, que la calificó de "mujer fuerte, trabajadora e incansable" y añadió: "No es bueno para mí, ni para el PP, sino para la ciudad. Es una persona, no que suma, sino que multiplica. No podía tener mejor número dos". La propia Gallego apuntó que las dos harán "un tándem importante" y se mostró confiada en que Mato sea "la próxima alcaldesa imparable".